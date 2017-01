Na Vysočině sněží. Silnice se zavívají, sjízdné jsou s opatrností

Vysočina - Na Vysočině sněží a silnice se v celém kraji zavívají. Sjízdné jsou s velkou opatrností. Ujetá vrstva nového sněhu leží i na hlavních trasách.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Silnice mezi obcemi Rankov a Čachotín poblíž Chotěboře byla uzavřena, kvůli porouchanému autobusu tam nemůže projet pluh. Podle meteorologů musejí řidiči se sněžením a sněhovými jazyky na Vysočině počítat i přes den.

V noci na dnešek měli silničáři v terénu přes 100 sypačů, jezdí také traktory s radlicemi. „Netvoří se ledovka, jak byla předpověď, protože je minus osm stupňů, ale chumelí a fouká nárazový vítr," uvedl řTomáš Krejčí z dispečinku krajské správy a údržby. Kdo dnes nemusí vyjíždět, měl by podle něj raději zůstat doma.

Před 07:00 neměl dispečink silničářů informace o tom, že by dopravu někde zablokovaly kamiony. Podle údajů na webu havarovala po 06:00 dvě osobní auta na 130. kilometru dálnice D1 směrem na Brno. Na Vysočině dnes bude zataženo, sněžení bude místy vydatnější. Podle výstrahy meteorologů může v tomto kraji připadnout do středečního rána až 15 centimetrů sněhu. Nejvyšší odpolední teploty budou minus šest až minus dva stupně Celsia. Výstraha na tvorbu ledovky a sněhových jazyků platí do dnešního večera.