Na Vysočině se bude tvořit ledovka

Vysočina - V Česku hrozí ve čtvrtek v noci a v pátek dopoledne tvorba ledovky. Výstraha se týká skoro celé republiky s výjimkou západu a jihozápadu Čech a části Moravskoslezského kraje. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ledovka.Foto: Karel Hutr

Přes Česko bude přecházet k východu studená fronta. Do Čech v noci přinese občasný déšť, který může ojediněle namrzat. "K ránu se srážky rozšíří na Českomoravskou vrchovinu a ráno dále na Moravu a do Slezska," uvedli meteorologové. Varování před možností tvorby ledovky platí pro Prahu, střední Čechy, Liberecký a Ústecký kraj od půlnoci do pátečních 9:00.

Od pátečních 5:00 do 10:00 se ledovka může tvořit v Jihočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Ve stejné době může déšť namrzat také na Moravě a ve Slezsku, konkrétně v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji a na Bruntálsku a Opavsku. Meteorologové vyzývají k opatrnosti zejména motoristy, kteří by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.