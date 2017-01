Na plošné příspěvky na úpravu stop se názory lyžařů různí

Žďársko – Měli by běžkaři plošně přispívat na údržbu lyžařských stop? Na často diskutovanou otázku se názory oslovených rekreačních lyžařů liší.

Někteří běžkaři jsou ochotni na úpravu stop přispívat, jiným se to nelíbí.Foto: Deník/archiv

„Myslím, že by to mělo zůstat u té dobrovolnosti, jak je to teď. Jakmile někde na poli nebo v lese vzniknou „mýtné brány", bude to začátek konce. Obce a sdružení snad lyžařské trasy značí proto, aby se v regionu zvýšil turistický ruch, protože ten pomůže i místním podnikatelům. Za chvíli by si mohl někdo vzpomenout, že by se daly zpoplatnit i cyklostezky, protože něco stály a musí se také udržovat," myslí si František Mikulka ze Žďáru nad Sázavou.

Jiným by zase zpoplatnění vstupu na běžkařské tratě nijak zvlášť nevadilo. „Třeba v rakouských Alpách je to běžné, nikdo se nad tím nepozastavuje. Platil jsem pětadvacet euro za týden přímo v penzionu, kde jsem bydlel. Kdyby to bylo tady, nevadilo by mi to, protože zdejší stopy jsou dobré," vyjádřil se další z lyžařů, kteří využívají trasy na Žďársku, Pavel Nosek z Brna.

Další běžkaři se ohrazují, že alpská střediska s komplexní nabídkou se nedají srovnávat s vysočinským lyžováním „od hospůdky k hospůdce, pokud je zrovna otevřeno". A na běžky lidé chodí, i když nejsou protažené stopy.

„Jsem staromilec, klidně si je prošlápnu. A rozhodně nejsem sám," je přesvědčen Miloš Koutník z Tišnova. „Tady nejsou hory. Navíc lyžařské trasy v některých úsecích vedou po běžných cestách i turistickém značení. To by měli platit třeba i turisté na sněžnicích, anebo lidé, kteří jdou po rolbou protažené cyklostezce se psem?" dodal muž.