Na kopcích je více trávy než sněhu

Žďársko - Radost ze sněhového poprašku a mrazu mají v posledních dnech roku 2016 hlavně děti. Přestože na kopcích Vysočiny je stále více trávy než sněhu, sjíždět svahy na saních nebo bobech se na mnoha místech dá.

Radost ze sněhového poprašku a mrazu mají v posledních dnech roku 2016 hlavně děti.Foto: Deník/Jiří Marek

To běžkaři ani v nejvyšších partiích Žďárských vrchů dost sněhu k vyjížďkám nenajdou. Lyžovat se dá pouze ve Vysočina Areně. Ta bude dnes a zítra pro veřejnost otevřena od 11 do 17 hodin. Od pondělí do středy pak vždy od 12 do 14 hodin.