Myslivci plánují hony, blíží se vrchol lovecké sezony

Vysočina – Myslivci z Vysočiny mají nyní napilno, zaměstnávají je přípravy honů, které jsou tradičním vrcholem lovecké sezony. Jejich hlavní období vypukne v listopadu, kdy se lovci scházejí na společných honech na drobnou zvěř. V průběhu celého podzimu se rovněž konají i naháňky na divočáky.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

„U nás na Žďársku už ale většinou společné hony nejsou tolik loveckou záležitostí, jako spíš společenskou. Lovci se sejdou, projdou společně revír, něco se uloví. Drobné zvěře, tedy hlavně zajíců a bažantů, u nás už totiž moc není. Hodně jich zahyne při senoseči nebo na silnicích,“ uvedl Oldřich Sedlář, jednatel Okresního Mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

Výjimku podle něj tvoří řada honiteb na Velkomeziříčsku, nebo například okolí Bobrůvky na Novoměstsku, kde je drobné zvěře oproti ostatním oblastem ještě poměrně dost. Některé myslivecké spolky navíc bažantí zvěř do přírody uměle vysazují.

V lesním hospodářství společnosti Kinský Žďár, která obhospodařuje plochu o výměře téměř 5800 hektarů na Žďársku a na Havlíčkobrodsku, se hon na drobnou zvěř konává na svátek svatého Huberta, jakožto uctění památky patrona myslivců. Jeho svátek připadá na 3. listopadu.

Dodržování mysliveckých tradic ani na tomto honu nesmí nikdy chybět. Dbá se na tradiční oblečení, slavnostní zahájení, vzdání pocty zvěři, výřad, poslední soud i nezbytné zakončení honu na poslední leči.

Jelikož se ale jedná o honitbu s převahou lesů, kde drobné zvěře tolik není, zaměřují se tamní myslivci spíše na divočáky. „Naší hlavní náplní práce jsou naháňky na černou zvěř, ty se ale moc dlouho dopředu plánovat nedají. Musí na ně totiž být vhodné počasí, ideální je čerstvý poprašek sněhu, kdy jsou dobře vidět stopy,“ vysvětlil Miroslav Matoušek, lesní rada společnosti Kinský Žďár s tím, že naháněk se účastní vždy několik desítek lidí i loveckých psů.

Na 2. prosince mají naplánovaný hon ve Sněžném u Nového Města na Moravě. „Obvykle se účastní zhruba deset až patnáct honců a třicet až čtyřicet střelců. Ulovit se nám většinou podaří pár zajíců, poslední dobou hodně i lišky. Černou zvěř lovíme hlavně na naháňkách. Zrovna před čtrnácti dny se nám poštěstilo zastřelit pět prasat,“ popsal Miloš Kučera, předseda Mysliveckého sdružení (MS) Sněžné. Zároveň podotkl, že dodržování mysliveckých tradic na honech je i u nich samozřejmostí.

Termín honu podle Miloše Kučery sněženští myslivci poctivě nahlašují policistům. A ti často přijíždějí na kontroly. „Je to už standard, za těch zhruba deset patnáct let přijeli asi čtyřikrát. Samozřejmě žádný problém zjištěn nebyl, dneska si už na to dávají účastníci pozor, aby měli všechny doklady i zbraně v pořádku,“ zdůraznil Miloš Kučera.

A ani letos myslivci z Kraje Vysočina policejním kontrolám neuniknou. „Kontroly honů samozřejmě chystáme, stejně jako v minulých letech. Začnou koncem října, ale největší počet honů se bude konat zřejmě v listopadu,“ vyjádřila se krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

A na co se strážci zákona při revizích zaměřují? Přezkoumávají se například doklady, a to zbrojní průkazy, průkazy zbraní a lovecké lístky. „Policisté fyzicky kontrolují také zbraně, u kterých ověřují zejména výrobní číslo a také to, zda je předložená zbraň opatřena platnými zkušebními značkami. Policisty zajímá i celkový stav zbraně,“ popsala Dana Čírtková.

Na místě policisté provádějí rovněž orientační dechové zkoušky s cílem prověřit, zda nejsou myslivci před honem nebo v jeho průběhu pod vlivem alkoholu. „V případě, že bychom požití alkoholu zjistili, nesměl by myslivec dále pokračovat a na místě bychom zadrželi jeho zbraň. Podle množství zjištěného alkoholu bychom za přestupek uložili blokovou pokutu, nebo protiprávní jednání oznámili k projednání správnímu orgánu,“ dodala Dana Čírtková.

Myslivci si ale na alkohol dávají pozor. „Možná kdysi se to dělo, ale posledních deset patnáct let si to opravdu nikdo nedovolí. My si to vynahradíme potom večer na poslední leči,“ řekl se smíchem Miloš Kučera z MS Sněžné.

Poslední leč je ostatně finále celého dne, kdy se hon konal. Na něm myslivci hodnotí průběh honu a jeho výsledek, pozváni jsou obvykle i rodinní příslušníci a všichni se baví, popijí, nemůže chybět ani myslivecká kuchyně.

Někdy se tato akce pojme i jako společenská pro širší veřejnost. Hojně navštěvovaná je například poslední leč v kulturním domě ve Škrdlovicích na Žďársku, která probíhá pod taktovkou MS Žďárské vrchy. Bývá totiž dopředu vyprodaná a pro vyhlášené zvěřinové pokrmy sem chodívají i lidé s kastrůlky.

„Letos se akce koná 25. listopadu. Předtím, 18. listopadu, máme hon, takže doufáme, že něco ulovíme. V tombole totiž zvěř nemůže vedle ostatních cen rozhodně chybět,“ nechal se slyšet Oldřich Sedlář z MS Žďárské vrchy.

Návštěvníci se mohou, stejně jako v předešlých letech, těšit na divočáka. Nechybívají například ani zajíci, bažanti, mufloní zvěř, daňčí nebo také ryby. To, co myslivci sami neuloví, nakoupí nebo smění s ostatními sdruženími.