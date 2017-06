OBRAZEM: Muzeum zve k návratům do minulosti

Svratka – Máte-li rádi návraty do minulosti, rozhodně si nenechte ujít návštěvu svrateckého muzea. Tamní exponáty dodali z velké části místní obyvatelé, takže návštěvníci procházející jednotlivými domácnostmi je vidí tak, jak vypadaly v době první republiky.

„Například ševcovská dílna je ve stejné podobě, jak ji zanechal poslední švec ve Svratce pan Novák. Jeho potomci nám ji věnovali. Kožešnická dílna je od pana Hájka, což byl místní kožešník. Ostatní krámky jsou spíše posbírané,“ potvrdil správce muzea Martin Mudroch.

Kromě kožešnické a ševcovské dílny lze navštívit také domácnost mistra klempíře či hrnčíře, výrobce lyží, kloboučníka a krejčího. Přístupná je i někdejší spořitelna či školní třída. Její vybavení ovšem není místní, pochází ze školy v Rovném.

Vstup do muzea je v podstatě cesta časem. Na chodbách jsou zarámovány originální plakáty, které začínají současností a jdou proti toku času až do třicátých let minulého století.

Součástí muzea je také Galerie malířů Vysočiny, kde jsou k vidění díla Františka Kavána, Josefa Jambora, Rudolfa Hanycha, Jindřicha Hlavína, Jiřího Trnky, Heleny Chvojkové-Trnkové, Jindřicha Hegra, Víta Skály a dalších. Současná tvorba je reprezentována obrazy místního malíře Jana Odvárky.