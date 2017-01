Muzeum bude zavřené až do poloviny února

Nové Město na Moravě – Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě bude pro veřejnost na celý měsíc uzavřeno. Důvodem je stěhování sbírkových předmětů do nového provizorního depozitáře.

V Horáckém muzeu sídlí i informační centrum. To bude po celou dobu otevřené. Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Muzeum zavřeme už dnes a znovu otevřít plánujeme až v polovině února," potvrdila kurátorka sbírek Horáckého muzea Alice Hradilová. „Provoz této kulturní instituce ale bude omezen pouze částečně, informační centrum pojede dál," doplnil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Pracovnice muzea si ovšem v době jeho uzavření dovolenou vzít nemohou. Naopak. Budou mít plné ruce práce. „Kompletujeme evidenci sbírek a budeme přesouvat některé předměty do nového depozitáře," vysvětlila Alice Hradilová.

Horácké muzeum se už dlouhodobě potýká s nedostatkem místa pro své sbírkové předměty. To by se v budoucnosti mělo změnit. „Město nyní přidělilo muzeu nové prostory, protože v souvislosti s opravou střechy se muselo vystěhovat podkroví a bylo nutné sbírkové předměty někam uložit tak, aby byly v pořádku. Definitivní řešení to není, depozitář by měl být v budoucnu jinde, letos na to připravíme projekt," vyjádřil se Michal Šmarda.

Protože se střecha historické budovy začala opravovat už vloni na podzim a nové prostory pro depozitář dostalo muzeum až nyní, byly sbírkové předměty přeneseny doslova kam se dalo. „Některé věci byly umístěny na místech, která pro ně nebyla právě nejvhodnější. Do nových prostor teď přestěhujeme například textil, který potřebuje konstantní teplotu při skladování. A přemístíme tam také například obrazy. Musíme všechny sbírkové předměty lépe uspořádat," uvedla Alice Hradilová.

Kromě stěhování počítají zaměstnanci muzea i s určitými změnami stálých expozic. „Plánujeme zmodernizovat vitríny a nějaké úpravy chystáme v expozici skla a stálé výstavě věnované malíři a grafikovi Karlu Němci. Chtěli bychom jej více přiblížit návštěvníkům a to nejen po umělecké stránce, ale trochu poodhalíme i jeho soukromí. Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom některé stálé expozice úplně změnili, ale teď na to ještě čas nebude. Takže se pokusíme alespoň o některá vylepšení," řekla Alice Hradilová.

Návštěvníci Horáckého muzea budou mít i po znovuotevření muzea možnost prohlédnout si stálou expozici sklářství, železárenství, Karla Němce i lyžování a podívat se také do historické školní třídy. K tomu přibude navíc jedna novinka. „Letos máme vzhledem ke stěhování depozit a třídění sbírek trochu omezenější výstavní plán. V polovině února otevřeme výstavou fotografií místního malíře Aloise Podlouckého. Snímky zachycující každodenní život v Novém Městě na Moravě na počátku minulého století budou zvláště pro místní patrioty nesmírně zajímavé. Navíc mají i uměleckou hodnotu," prohlásila Alice Hradilová.

Horácké muzeum hodlá letos sice pokračovat v poněkud omezenějším režimu, přesto přichází se záměrem uskutečnit i několik nových výstav. „V létě plánujeme výstavu zaměřenou především na rodiny s dětmi. Návštěvníci se u nás budou moci seznámit s dílem ilustrátorky a autorky dětských knížek Lucie Seifertové, součástí expozice bude i obří leporelo s námětem české historie. A na podzim zase představíme místní výtvarníky," prozradila kurátorka muzejních sbírek.