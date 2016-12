Mrznoucí mlha komplikuje dopravu na Vysočině

Vysočina - Místy se vyskytující mrznoucí mlha v pátek komplikuje dopravu na Vysočině. Silnice prvních tříd jsou většinou vlhké po chemickém ošetření, na ostatních leží místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ani během noci nebyly podle silničářů hlášeny žádné problémy.

"Na údržbě silnice pracovalo v noci přes 70 sypačů, nejméně jich bylo potřeba na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku," řekl Jiří Hejnák z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Teploty se na Vysočině pohybují v rozmezí od tří do osmi stupňů pod nulou. Na většině území kraje je zataženo a beze srážek, v západní části ještě jasno až polojasno. Vane slabý vítr.

Podle meteorologů se ráno a dopoledne místy objeví slabé sněžení, nebo mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky. Mlhy budou místy namrzat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat od mínus jednoho do plus tří stupňů Celsia.