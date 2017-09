Moštárny na Žďársku nedostatkem zákazníků netrpí

Žďársko – Možnost zužitkovat domácí ovoce a zároveň mít k dispozici kvalitní mošt za rozumnou cenu. To jsou důvody, které stále „táhnou“ veřejnost do moštáren. Zařízení, která obvykle provozují místní zahrádkářské svazy, si na nedostatek zákazníků rozhodně stěžovat nemohou.

Moštárna. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Zájem je stabilní, i když samozřejmě záleží na tom, jaké je sezona a kolik je jablek. Letos jsme zahájili provoz 4. září a lidé chodí zatím hodně,“ uvedl za provozovatele Josef Hedbávný, předseda Základní organizace (ZO) Českého zahrádkářského svazu ve Žďáře nad Sázavou. Mnozí lidí se podle jeho slov chodí ptát i na možnost zakoupení moštu bez toho, že by měli k dispozici své vlastní ovoce. „Takové služby mi ale poskytovat nemůžeme. To by se museli domluvit s někým, kdo zrovna moštuje a má přebytky,“ upozorňuje Josef Hedbávný. Cena ve žďárské moštárně, jež se nachází ve Strojírenské ulici za Penny Marketem, činí čtyři koruny za litr moštu. Zpracování ovoce probíhá každé pondělí od dvou do pěti hodin odpoledne.

Obdobné ceny za litr ovocného moku mají i další moštárny v regionu. Čtyři koruny zaplatí zájemci například i v Jimramově či Slavkovicích na Novoměstsku, o korunu méně pak v moštárně Roženecké Paseky u Věcova na Novoměstsku. „Mošt máme moc rádi, tak si ho vyrábíme doma sami. Popadaná jablka sesbíráme, umyjeme, v drtiči rozdrtíme na kaši. Hmotu pak přendáme do ručního lisu a vylisujeme jablečnou šťávu. Tu rozlejeme do plastových lahví. Něco vypijeme, něco rozdáme a zbytek zamrazíme. Když vidím, kolik mošt stojí v obchodě, tak občas nevěřím vlastním očím,“ popsala Hana Šabatská z Velkého Meziříčí.

Lidé, kteří chtějí, aby jim ovocný mok vydržel delší dobu a nemají zrovna velký mrazák, mohou na Žďársku využít možnost koupit si mošt pasterizovaný. Ten se vyrábí v Radostíně nad Oslavou. „Z celkového množství naší produkce se pasterizuje zhruba čtyřicet procent,“ popsal Petr Štegner, předseda ZO Českého zahrádkářského svazu v Radostíně nad Oslavou.Zájemci si musejí nejprve nechat vyrobit klasický mošt, kde zaplatí dvě koruny padesát haléřů za kilogram. Následuje pasterizace, po níž si lidé mohou mošt odnést buď v pětilitrových krabicích za 60 korun, nebo v desetilitrových za stokorunu. Tamní moštárna zahajuje provoz v sobotu 16. září.

„Myslím si, že velký zájem lidí je hodně ovlivněn právě pasterizací. Přece jen normální mošt vám tak dlouho nevydrží, může se kazit. Navíc u nás je záruka toho, že v krabici bude skutečně jen vaše ovoce, ne žádná směs od více lidí,“ zdůrazňuje Petr Štenger.