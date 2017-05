Most u pošty ve Velkém Meziříčí opraví do konce října

Velké Meziříčí – Oprava krajského mostu u pošty ve Velkém Meziříčí a s ní spojené dopravní problémy by měly být o dva měsíce kratší, než Kraj Vysočina a stavební firma původně plánovali.

„Další dobrou zprávou je, že ministerstvo dopravy přislíbilo nezpoplatněnou objížďku po dálnici D1. To znamená, že po Třebíčské ulici a po obchvatu by tak zavřený most objížděla jen auta do 6 tun a místní doprava, zásobování a autobusy,“ řekl starosta Radovan Necid. Nad řešením největší letošní dopravní stavby ve Velkém Meziříčí se na radnici sešli zástupci zhotovitele, tedy firmy Porr, úředníci Kraje Vysočina, který je majitelem mostu, zástupci města, dodavatel dopravního značení, i zástupci vlastníků inženýrských sítí.

Stavba začne začátkem června tak, jak kraj původně avizoval. „Zejména kvůli složitému vybudování technologické lávky pro inženýrské sítě. Stávajícím mostem vede množství kabelů a vedení, které propojují obě části města, a ty se nesmí přerušit. Samotné stržení mostu se očekává na samém konci července,“ uvedl Necid s tím, že uzavírka by měla skončit už k 31. říjnu. Původně se mluvilo o konci prosince.

„Firma nás opakovaně ujistila, že říjnový termín dokončení prací platí,“ řekl Necid.

Hlavní dopravní tepna Velkého Meziříčí, silnice 602, bude zcela uzavřena až v půlce prázdnin. „Ty jsou z hlediska dopravy relativně klidné. Řidiči by pak budou mít celý měsíc na to, aby si na nový režim zvykli dřív, než začnou ostré měsíce začátku školního roku,“ poznamenal Necid s tím, že ministerstvo dopravy předběžně souhlasilo s požadavkem na dočasné zrušení poplatku na dálnici D1 tak, aby dálnice mohla sloužit jako objízdná trasa. To by znamenalo, že nákladní auta budou uzavřený most objíždět výhradně po dálnici.

„Na Třebíčskou ulici a obchvat pak budou moci pouze auta do šesti tun, autobusy a zásobování. Je logické, že také pomalejší dopravní prostředky – například traktory či bagry, které na dálnici nesmí, dostanou výjimku,“ uvedl starosta.

Město půjde ve směru na Brno objet mezi exity 141 Velké Meziříčí-západ a 146 Velké Meziříčí-východ. Ve směru na Prahu pak ovšem půjde sjet až v Měříně, protože kvůli opravě bude exit 141 pro sjezd uzavřený téměř až do konce září.

Most u pošty je klíčovým dopravním uzlem ve Velkém Meziříčí. Vede po něm silnice číslo 602, která je spojnicí Jihlavy a Brna. Slouží ale i jako objízdná trasa pro dálnici D1.