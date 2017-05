Mladí zdravotníci se utkají ve Žďáře

Žďár nad Sázavou – Své znalosti v poskytování první pomoci si poměří děti ze základních škol na Žďársku při okresním kole soutěže mladých zdravotníků.

Školáci z celého okresu se opět utkají v soutěži Mladý zdravotník.Foto: René Rámiš

To se uskuteční ve čtvrtek 4. května v budově Hasičské pojišťovny v Komenského ulici v době od 8.30 do 11 hodin. Na jednotlivých stanovištích budou připraveni figuranti s různými namaskovanými zraněními. „Děti si prakticky vyzkouší, jaké to je reálně někomu pomoci, a ověří si své znalosti,“ upřesnila za pořadatele ředitelka Okresního sdružení Českého Červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou Irena Polednová.