Mladí lidé mohou žádat o peníze do 10. června

Žďár nad Sázavou – Až dvacet tisíc korun mohou získat mladí lidé od 15 do 26 let věku, kteří podají žádost o podporu svého projektu v programu Mládež kraji.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Žádat mohou do 10. června. „Jeden ze skupiny mládežníků musí být starší 18 let věku. Žadatelé nejdříve předloží své projektové záměry, následně budou pozváni na školení a potom budou svoje projekty prezentovat před komisí, která rozhodne o jejich podpoře,“ vyjádřil se koordinátor a předseda rady dětí a mládeže Jan Burda s tím, že projekty budou realizovány do konce listopadu.

Letos byl zatím podpořen projekt přibližující veřejnosti vyřezávání ze dřeva, což bude rovněž spojeno s workshopem, na další nápady mladých lidí na akce pro veřejnost či vylepšení prostředí ve městě se nyní čeká.

Žďárská radnice pro podporu projektu vyčlenila osmdesát tisíc korun, další finance přidal kraj. „V předešlých letech byl například finančně podpořen vznik galerie na plotě u Bílého lva, běh do schodů ve Farských humnech nebo slackline park,“ připomněl žďárský místostarosta Josef Klement.