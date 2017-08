Mistři regionů doplachtí v Křižanově v pátek

Křižanov – Nad letištěm v Křižanově plachtí od 6. srpna letadla, Plachtařské mistrovství regionů bude končit tento pátek.

Nad letištěm v Křižanově plachtí od 6. srpna letadla, Plachtařské mistrovství regionů bude končit tento pátek.

„Závodů se účastní šedesát osm pilotů z Česka i Slovenska, klání slouží zejména jako nominační závod pro mistrovství České republiky na příští rok. Reprezentační výběr se volí podle nasbíraných bodů v soutěžích,“ vyjádřil se k akci organizátor Filip Graf. Akce se koná každoročně pod hlavičkou Aeroklubu České republiky, do Křižanova se závod vrátil po šestnácti letech.

V soutěžní den připravují brzy ráno organizátoři tratě, meteorolog vyhodnocuje počasí. Až poté se rozhoduje, kam a jak dlouhé se tratě naplánují a také jaké disciplíny závodníci poletí. Vše musí vedení závodu koordinovat s činností letectva české armády a brněnským letištěm. „Při startech musíme dostat závodníky do vzduchu v co nejkratším čase, k tomu slouží devět vlečných letadel, ty vytahují závodníky do stejné výšky, aby měli srovnatelné podmínky. Pro diváky je tato část nejatraktivnější,“ doplnil Graf.

Vlastní závod začíná až dvacet minut po startu posledního závodníka, cílem závodníků je obletět trať co nejrychleji, přičemž tratě bývají dlouhé sto ale i pět set kilometrů. „Závodník tráví ve vzduchu podstatnou část dne hledáním stoupavých proudů, ve kterých krouží, aby nabral výšku k dalšímu letu,“ popsal Graf.

Nejlepší počasí pro plachtařské závody jsou polojasné dny, kdy na obloze zůstávají obláčky kumuly. „Čím výše tyto mraky jsou, tím lépe, neboť jejich základny stanovují pilotům využitelný dostup,“ vysvětlil Graf. Nad Žďárskem budou letadla plachtit do pátku. Zhlédnout jejich starty a výsledky mohou lidé i na internetu.

