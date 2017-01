Místo písmen jsou na jízdních řádech pouze nečitelné znaky

Žďár nad Sázavou – Poněkud kuriózní jízdní řády jsou umístěny na zastávkách městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou. Doplňující informace na nich uvedené jsou zcela nečitelné.

Zastávka městské hromadné dopravyFoto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Namísto normálních písmen jsou tam jakési zajímavé znaky, vůbec to nejde přečíst. Je to příšerné, takový jízdní řád je naprosto k ničemu. Měl by lidi informovat, namísto toho je dokonale mate," rozčiloval se Vratislav Teplý ze Žďáru nad Sázavou.

Nedostatečně informováni jsou zejména vozíčkáři a stejně tak se cestující z jízdního řádu nedozvědí, kterou že zastávku označené spoje neobsluhují.

Firma Zdar, která žďárskou městskou dopravu zajišťuje, si je pochybení vědoma a chystá nápravu. „O chybě už víme, vznikla nedopatřením. Všem uživatelům městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou se moc omlouváme a jízdní řády po celém městě přelepíme," sdělila odborná dopravní referentka firmy Zdar Jaroslava Zichová.

Na nápravu v podobě nových jízdních řádů si ale cestující budou muset ještě nějaký čas počkat. Pracovníkům dopravní firmy brání v nahrazení chybných jízdních řádů novými mrazivé počasí. „Jakmile nám to klimatické podmínky dovolí, ihned jízdní řády přelepíme. Zatím se k nim ale nemůžeme dostat, jsou umístěny pod ochranným sklem a šroubky v mraze nelze povolit," vysvětlila Jaroslava Zichová.

Chybička se vloudila pouze do informací o pohybu autobusů městské hromadné dopravy ve Žďáře nad Sázavou, jízdní řády meziměstských linek jsou podle slov zaměstnankyně Zdaru v pořádku. „Týká se to pouze těchto spojů, ostatní jízdní řády jsou čitelné a bez chyb," potvrdila Jaroslava Zichová.