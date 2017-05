MHD se Žďáru prodraží o 1,3 milionu korun

Žďár nad Sázavou – Rozpočtové opatření ve výši 1,3 milionu korun doporučili žďárští radní schválit zastupitelům. Jedná se o navýšení doplatku na provoz městské hromadné dopravy. „Částka se skládá z několika položek, ale hlavně je to spojeno se změnami v platech řidičů," sdělil místostarosta Žďáru Josef Klement.

Žďárskou MHD čekají změny. Foto: Deník/Martina Lorencová

Od 1. července začne ve Žďáře fungovat MHD „v novém“, dojde ke změnám ve vedení tras i přečíslování linek, nicméně ceny jízdného, i přes aktuální zvýšení doplatku města na MHD, mají zůstat stejné. „Ačkoliv přidáváme peníze na MHD, nechceme si pro ně jít za lidmi formou dražšího jízdného. V dalších letech k tomu ale zřejmě přistoupit budeme muset, protože v tuto chvíli díky administrativnímu zásahu státu, na který však neposlal žádné peníze, najednou dáváme z peněz města o 1,1 milionu korun více,“ konstatoval žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Zatímco na platy řidičů linkových autobusů, jejichž provoz zajišťují kraje, vláda peníze na navýšení mezd šoférů autobusů, jež nařídila, vyčlenila, obce provozující MHD mají smůlu. Na řidiče MHD stát s příspěvkem na navýšení mezd pozapomněl. „Kraje pro řidiče dostaly alespoň nějaké peníze, města vůbec nic. Připomínkovali jsme to prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR společným dopisem s Asociací krajů ČR, nicméně si myslím, že to je to poslední, co v tuto chvíli někoho ve vládě zajímá,“ řekl Navrátil.

V loňském roce žďárská radnice na MHD doplácela 6,5 milionu korun, letos to bude o již zmíněných 1,3 milionu navíc. „Z toho 1,1 milionu jsme nijak ovlivnit nemohli, protože o tom rozhodl někdo jiný. V přepočtu na počet obyvatel to sice není až tak moc, ale za ten milion se třeba mohlo ve městě něco opravit,“ dodal starosta.

Od začátku prázdnin začne ve Žďáře jezdit devět linek MHD označených čísly.

Linky budou rozděleny na takzvané pracovní a periodické, ty druhé pojedou každou hodinu ve stejnou minutu. „Periodická bude linka číslo 2, která zůstala víceméně zachovaná, linka 4, jež kopíruje trasu linky 4B, linka 5 a také osmička, která bude bývalou linkou 4C,“ přiblížil Navrátil.

Do začátku prázdnin ale zřejmě nebudou dokončeny dvě nové zastávky ve čtvrti Klafar – v ulicích Sázavská a Libická. „Zprovozněny budou asi až v průběhu července, protože u zastávky Libická bude nutná přeložka vodovodního řadu,“ vyjádřil se starosta.

Všechny změny v MHD budou obyvatelům představeny při setkání s občany v úterý 16. května v 17 hodin v jídelně základní školy v Palachově ulici.