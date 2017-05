Meziříčští zastupitelé zpochybnili výsledky architektonické soutěže

Velké Meziříčí – Dvanáct velkomeziříčských zastupitelů vyzvalo starostu, aby nepodepsal smlouvu s vítězem loňské architektonické soutěže na úpravu centra města.

Pokud se velkomeziříčští zastupitelé shodnou a studii, která vzešla z architektonické soutěže vítězně, vezmou za svou, začne se počátkem příštího roku s přípravou projektové dokumentace rekonstrukce Náměstí. S opravami radnice začne až v roce 2018.Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

V dopise pro starostu zastupitelé k vítěznému návrhu mimo jiné píší: „Jsme přesvědčeni, že tento návrh je nevhodným experimentem s historickým centrem našeho města.“

Dále například uvádějí, že podle nich návrh neřeší všechny podmínky zadání soutěže, je zcela nevhodný z hlediska dopravy a „v navržené podobě nerealizovatelný“ a podpisem smlouvy by město vydalo peníze za něco, co by se pravděpodobně nikdy neuskutečnilo. Starosta Radovan Necid smlouvu nepodepsal a věc v úterý 16. května projedná na svém zasedání meziříčské zastupitelstvo.

Vypsání architektonicko-urbanistické soutěže ve Velkém Meziříčí loni v dubnu předcházela velká anketa mezi obyvateli města. Lidé se v ní vyjadřovali, co přesně od náměstí a přilehlých ulic očekávají. Výsledky ankety pak byly součástí zadání pro soutěžící. Své návrhy do soutěže zaslalo 16 architektovnických ateliérů, porota návrhy hodnotila anonymně. Předsedou poroty byl David Vávra a členy kromě renomovaných architektů také zástupci města. Na pořadí, které stanovila, se celá porota shodla jednomyslně. Vítězem soutěže určila návrh brněnského architekta Davida Mikuláška a jeho spolupracovníků Lindy Bouškové a Filipa Musálka.

Návrh porota ocenila zejména proto, že umožňuje radnici, aby si stanovila dopravní řešení prostoru i počet parkovacích míst, a také proto, že zachovává tradiční prvky na náměstí včetně postupné obnovy charakteristických lip.

Všechny návrhy a kompletní protokol poroty byly loni na podzim k vidění na výstavě v meziříčském Jupiter clubu.