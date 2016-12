Meziříčští šermíři o katovnu kvůli křižovatce nepřijdou

Velké Meziříčí - Někdejší meziříčská katovna, kterou užívá společnost historického šermu TAS, stojí v místě, kde město plánuje zbudovat kruhovou křižovatku na obchvatu města.

„Podle řečí, co se Meziříčím začaly šířit, jsme se obávali, že bude dům muset objezdu ustoupit. Byla by to smůla, po dvaceti letech stěhování mezi několika místy jsme v katovně našli téměř ideální klubovnu," řekl Radek Kamenský, hejtman šermířského spolku TAS.

Podle starosty Radovana Necida ale demolice katovně nehrozí. „Takzvaný malý obchvat Meziříčí je záležitost vzdálenější budoucnosti. A když se bude stavět, zasáhne do pár metrů opěrné zdi, co vedle katovny stojí, ale samotnému domu se vyhne," přiblížil starosta.

„Vyhazovu" zde dne na den se dle starosty šermíři také nemusejí obávat. „Poskytnout jim katovnu byl dobrý krok, osobně mám radost, že se tam děje něco smysluplného," připomněl starosta Necid.

Chátrající barokní stavbu v ulici Pod Strání, u areálu bývalého podniku Svit, šermířům město před více než rokem zapůjčilo. Mohou ji bezplatně užívat na dobu neurčitou. Na vlastní náklady teď starý dům opravují. Mají tam uložené věci, mohou tam částečně trénovat, pořádají dny otevřených dveří i prohlídky, kdy příchozím ukazují, jak bývalou katovnu zvelebují. Opravili už vodu, elektřinu, podlahy, sociální zařízení, venku vytvořili místo pro vystoupení se šibenicí, kolem i kůlem na upalování. „Báli jsme se, že jak by se začal objezd stavět, museli bychom se stěhovat zas. Máme totiž dvouměsíční výpovědní lhůtu," dodal Kamenský.

O příštím dnu otevřených dveří přivítají šermíři spolku TAS v katovně návštěvníky 13. ledna odpoledne.