Meziříčských je po letech méně než deset tisíc

Velké Meziříčí - Počet obyvatel Velkého Meziříčí klesl pod 10 tisíc. Stalo se to poprvé od roku 1989. Ve městě nyní žije 9 993 obyvatel. Včetně místních částí má 11 543 lidí. To je o padesát méně, než kolik jich v oblasti žilo v roce 2015.

Město má sedm místních částí, kde loni většinou počet obyvatel zvolna rostl. V samotném Meziříčí trvale hlášených obyvatel od roku 2000 ubývá loni se město poprvé za více než čtvrtstoletí dostalo pod deset tisíc obyvatel. Foto: VLM/Libor Plíhal

„Obyvatel ve městě ubývá, to je fakt, který musíme vzít na vědomí. Podle mě je za tím zejména úprk našich dětí do větších měst. Nejprve tam jdou studovat a zůstanou tam kvůli práci," řekl meziříčský starosta Radovan Necid. „Snažíme se dělat, co můžeme, abychom lidi do Velkého Meziříčí přilákali, třeba za dobrým bydlením," dodal starosta.

V prosinci například velkomeziříčští zastupitelé schválili vydat z rozpočtu na letošní rok téměř sto devadesát tisíc korun na urbanistickou studii sídliště Čechovy sady II. „Tam by mohly v budoucnu vyrůst další bytové domy," přiblížil starosta Necid.

Desetitisícovou hranici počtu obyvatel město poprvé ve své historii překročilo roku 1990, tehdy se dostalo na 10 108 obyvatel. „V následujícím desetiletí potom číslo narůstalo, ovšem od roku 2000 už s drobnými výkyvy trvale klesá," přiblížila vývoj počtu obyvatel Alena Šinkovská ze správního odboru velkomeziříčského městského úřadu. Ve srovnání s rokem 2015 má samotné Velké Meziříčí o 87 obyvatel méně.

V jeho místních částech naopak obyvatel přibývá, i když pozvolna. V Dolních Radslavicích se počet obyvatel nezměnil, v Hrbově jich je o 2 více, v Kúskách o 5, ve Lhotkách o 7, v Olší nad Oslavou o 8, v Mostištích přibylo lidí 11, pouze Svařenov má proti roku 2015 o 1 obyvatele méně.

Dětí se loni v Meziříčí, včetně místních částí, narodilo 138 o 41 více než rok předtím, zemřelo 101 lidí (o 3 více). „Na úřední adrese je pak přihlášeno tři sta dvacet pět lidí," doplnila ještě Šinkovská. Zvýšil se také počet v Meziříčí žijících cizinců, ze 105 na 111.