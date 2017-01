Meziříčské muzeum vystaví svatební šaty

Velké Meziříčí - Zajímavou první výstavu letošního roku začnou v nejbližších dnech připravovat ve velkomeziříčském muzeu. Tematicky laděná výstava Svatba aneb jak šel čas kromě předmětů z muzejního depozitáře představí sběratelské kousky Nikoly Melicharové, rodačky z vesnice Petrůvky na Hrotovicku.

Výstava Svatba aneb jak šel čas ze sbírky Nikoly Melicharové už byla k vidění v různých místech republiky. Například v létě 2015 na znojemském hradě, kde byla součástí vernisáže také módní přehlídka. Foto: Deník/Ilona Pergrová

„Výstavu budeme připravovat v příštím týdnu, už se těšíme," řekla včera ředitelka muzea ve Velkém Meziříčí Irena Tronečková. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 19. ledna v 16 hodin, poté bude otevřena denně mimo pondělí až do 18. dubna, vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. „Půjde o svatební šaty především ze 40., 50. a 60. let minulého století a samozřejmě také různé svatební doplňky," přiblížila Tronečková.

K prohlížení toho bude rozhodně dost. „Jak už z názvu vyplývá, jedná se o svatbu, ale hlavně o svatební šaty a vše kolem nich. Exponáty, které vedle těch muzejních budou k vidění, pochází z mé soukromé sbírky starých svatebních šatů. Vystaveny budou i závoje, kloboučky, rukavičky, střevíčky či kabelky nebo šperky. Chybět nebudou ani svatební oznámení, fotografie, obrazy a v neposlední řadě také svatební kytice dané doby," prozradila Nikola Melicharová.

S podobnými výstavami už ve velkomeziříčském muzeu mají zkušenosti z dřívějška. „Výstavu zaměřenou přímo na svatební šaty jsme sice ještě v muzeu neměli, ale módu jako takovou už ano, například oděvy z doby secese, takže zkušenosti z podobných typů výstav máme," vyjádřila se Irena Tronečková.

Výstavy v meziříčském muzeu jsou dopředu naplánovány s výjimkou posledních dvou měsíců už na celý letošní rok, řada z nich bude výtvarných. Chybět ale nebudou ani další tematicky zaměřené.

„Zajímavá bude určitě výstava s názvem Rada Vacátko zasahuje, kterou připravujeme na září a na říjen, spolupracujeme při ní s Letohrádkem Mitrovských v Brně. Na výstavě budou k vidění i kostýmy z barrandovských filmových ateliérů, které se používaly v různých filmech, jako jsou například Četnické humoresky a podobně," dodala ředitelka Irena Tronečková.