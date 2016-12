Mexičané z Řečice povzbuzují české závodníky

Řečice - Obyvatelům Řečice lidé z okolí neřeknou jinak než Mexičané. A ti jsou své přezdívce věrní natolik, že na tribunách novoměstské Vysočina Areny oděni do pestrobarevného oblečení a širokých klobouků pravidelně matou nejen ostatní fanoušky zimního sportu. Nevynechají ani letošní biatlonový pohár, do Nového Města na Moravě se chystají v neděli. A opět jsou připraveni být nepřehlédnutelní.

Fanoušci z Řečice o sobě dávají rádi vědět. Zajímala se o ně i norská televize. Foto: Lyžařský oddíl Řečice

„V neděli nás vyrazí sedmnáct, na ostatní dny se nám bohužel nepodařilo sehnat vstupenky. Ale i v ten jeden den si to chceme udělat co nejhezčí," popisuje Vladimír Drdla, předseda oddílu lyžařů pod TJ Řečice. Právě členové oddílu tvoří řečickou fanouškovskou základnu.

Na první pohled by asi lidé fanoušky z Řečice na Vysočinu ani do České republiky nezařadili. „Klasickým úborem jsou ponča a sombrera. Některá ponča jsme dokonce měli loni nově upletená. A pak už záleží na každém, co si vezme na sebe. Já obléknu přehoz, který mívala na posteli moje babička," dodává „Mexičan" Drdla. Řečičtí bývají vybaveni i rumba koulemi a čtyřmetrovou tyčí, na které jsou upevněny vlajky: česká s nápisem Řečice, oficiální mexická a vlajka Lyžařského oddílu Řečice.

Speciální program, kromě toho, že budou na tribunách vidět i slyšet, „Mexičané" z Řečice nepřipravují. „Budeme dodržovat pitný režim, takže uvidíme, co vyplyne ze situace," usmívá se Drdla. Samozřejmostí prý ale jsou procházky mezi jednotlivými závody. „Lidé nás hodně zastavují, i cizinci. Naštěstí jsou mezi námi mladí, kteří se domluví anglicky. Povedla se nám třeba hezká družba s Poláky," vzpomíná Drdla.

„Před třemi lety, na mistrovství světa v biatlonu, za námi na tribunu přišli i zpravodajové z norské televize. Asi byli překvapeni, když se dozvěděli, co jsme vlastně zač," směje se Vladimír Drdla.