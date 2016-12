Městské lázně zdraží vstupné od Nového roku o deset procent

Nové Město na Moravě - Městské lázně v Novém Městě na Moravě od příštího roku zdraží vstupné. A připravují i novinky.

Městské lázně v Novém MěstěFoto: Deník/ Helena Zelená Křížová

„Rok 2016 byl rokem nabírání zkušeností, hledáním rovnováhy mezi poptávkou klientů a našimi možnostmi. Vzhledem k tomu, že nechceme zatížit rozpočet města více, než jsme slibovali, jsme nuceni od 1. ledna 2017 upravit některé ceny," potvrdil zdražení šéf městských lázní Jiří Brychta.

Navýšení cen vstupného, které bude od Nového roku v průměru o 10 procent, se sice dotkne každého návštěvníka, některých ovšem o něco méně. Výhodu budou mít především držitelé Novoměstské karty, jejich sleva se totiž také navýší, a to z 25 na 30 procent. Stejně tak ušetří i majitelé Karty stálého zákazníka, sleva se zvýší z 15 na 20 procent. Navíc budou mít držitelé karet nově i dvacetiprocentní slevu na masáže a zážitkové koupele.

„Vstupné pro dospělého v sobotu na 90 minut, což je nejprodávanější vstupné, bude stát 105 korun, zatím stálo 96. Návštěvníkovi s Novoměstskou kartou, který do konce roku zaplatí 71 korun, se cena zvedne na 74 korun. A s kartou stálého zákazníka si koupí vstup za 84 korun. Nyní platil 81 korun. Při všech typech vstupného ponecháváme nižší ceny ve všední den do 13 hodin," vysvětlil Jaromír Brychta.

Ruku v ruce s úpravou cen přicházejí do městských lázní od Nového roku i některé novinky. „Nabídneme například rozšíření barmských masáží o masáž hlavy. Posílíme tým masérů, namísto pěti jich bude sedm. K zážitkovým koupelím přibudou další, magneziové. Rozšířena bude i nabídka bufetu a zavedeme permanentky na solárium. Běžná cena je 10 korun za minutu, za vstup s permanentkou zaplatí zákazník 7 korun za minutu," uvedl Jaromír Brychta.

Největší novinka příštího roku bude pro uživatele městských lázní zrealizována v suterénu. „Připravujeme multifunkční sportovní sál, bude v provozu od března 2017. Škálu využití areálu tak rozšíříme o rozličné kondiční a relaxační techniky a sportovní tréninky pod vedením profesionálních lektorů. Konkrétní nabídka bude upřesněna v únoru 2017," prozradil šéf městských lázní.

Něco nového chystají pro návštěvníky také v bazénové části. „Naši plavčíci mají v rukávu spoustu zajímavých zážitkových programů, které budou v průběhu roku nabízet veřejnosti. Budeme například hledat rekordmana bazénu, vyhlásíme další kolo Lázeňského triatlonu pro děti i dospělé a další zábavné závody. Připravujeme programy pro školy i sportovní oddíly a nabídneme také cvičení v bazénu pod vedením našich zkušených lektorů. Pokračovat budeme i ve spolupráci s plaveckou školou Zdemar," vyjádřil se Jiří Brychta.

Městské lázně

Za rok a měsíc provozu navštívilo městské lázně přes 120 tisíc lidí. Nejvyšší zájem byl o bazénovou část lázní (70 %). Do saunového světa přišlo 20 % návštěvníků a do fitness centra, na masáže, zážitkové koupele a solárium zbylých 10 %, 50 % návštěvníků je nevýdělečně činných 23 % tvoří děti do 120 centimetrů nebo děti v rodinném vstupném, 14 % skupinové návštěvy (plavecké školy, tábory, sportovní soustředění, Plaváček), 7 % junioři a 8 % senioři nad 65 let.