Město může odkoupit za 21 milionů budovu bývalého luteránského gymnázia

Velké Meziříčí /FOTOGALERIE/ – Velkomeziříčská radnice uvažuje o koupi historické budovy někdejšího luteránského gymnázia. V rozhodování mohou pomoci i ředitelé vybraných městských organizací.

„Objekt patří asi pěti majitelům a v současnosti je minimálně využitý. V přízemí jsou obchody, ostatní prostory jsou prázdné,“ popsal nynější stav objektu starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Renesanční palác nechala roku 1578 postavit na místě dvou starších měšťanských domů Alena Berková-Meziříčská z Lomnice. Stavba byla určena pro nově založenou latinskou luteránskou akademii. Ta byla zrušena v roce 1602. Jedna z částí patrové obdélníkové budovy s nádvořím složila pak jako modlitebna místní luteránské komunity. Před rokem 1677 byl v objektu zřízen panský pivovar, který tam zůstal až do roku 1949. Od šedesátých let minulého století využívalo budovu město, byla sídlem základní umělecké školy i městské knihovny. Nyní je objekt v soukromých rukou.

Majitelé nabídli městu stavbu za 21 korun. „Je to pro náš rozpočet poměrně vysoká částka, takže se nyní musíme rozhodnout, jestli do toho opravdu půjdeme. Budeme muset najít nějaké finanční zdroje. S rozhodnutím musíme spěchat, protože majitelé chtějí odpověď po příštím jednání zastupitelstva, které se uskuteční 5. září. Mají už i další nabídku,“ poznamenal Radovan Necid.

Poradní hlas budou mít ředitelé městských organizací – knihovny, muzea, základní umělecké školy a Jupiter clubu. „My máme novou budovu a prostoru máme dost. Takže o další mít zájem nebudeme,“ prohlásil Milan Dufek, ředitel poslední ze zmíněných organizací.

Vedení městské knihovny zatím o žádné plány co s historickým objektem nepředložilo. „Ještě jsem o tom nepřemýšlela,“ poznamenala ředitelka knihovny Ivana Vaňková.

Naopak základní umělecká škola by objekt ráda využila pro své účely. Historická budova má mimo jiné i velice dobrou akustiku. Z tohoto důvodu by bylo přemístění hudebních oborů do tamních prostor přímo ideální. „Pro nás by ovšem budova měla význam pouze jako celek. Kdybychom mohli využívat všechny místnosti. Akustika je tam vynikající a pokud by se tam podařilo přestěhovat celou uměleckou školu, bylo by to skvělé,“ sdělil ředitel „zušky“ Martin Karásek.

Do budovy by se tak mohly vrátit i varhany, které tam už kdysi byly. „Nástroj máme dlouhodobě uložený, když jsme opouštěli luteránské gymnázium, musel se demontovat. Varhany by ale nutně potřebovaly opravu. A ta by také něco stála. Navíc bychom museli sehnat i varhaníka, který by byl ochoten hru na varhany vyučovat, neboť stávající pedagog odchází do důchodu,“ řekl Martin Karásek.

Ani další z městských organizací - muzeum - by dalšími prostory nepohrdla. „Zájem o to máme a pokud by se městu podařilo budovu odkoupit, rádi bychom tam umístili některé expozice. Záleží ale i na jednání s dalšími příspěvkovými organizacemi,“ vyjádřila se šéfka muzea Irena Tronečková.