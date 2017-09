Město chce nové pietní místo

Nové Město na Moravě – Při příležitosti pětasedmdesátého výročí ukončení druhé světové války v roce 2020 by novoměstská radnice ráda představila nový, důstojnější památník, do nějž mají být přemístěny ostatky padlých. Ty jsou nyní uloženy ve dvou válečných hrobech na římskokatolickém hřbitově.

Ostatky padlých jsou nyní uloženy do dvou válečných hrobů.Foto: Archiv Nového Města na Moravě

„Místo pro nové pietní místo už máme, památník bude stát přímo u vchodu na hřbitov. Tam, kde kdysi rostla památná lípa,“ informoval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Výstavba nového památníku spojená s přemístěním ostatků obětí druhé světové války se neobejde bez nezbytných administrativních úkonů, které si vyžádají spoustu času. „Vyžaduje to spolupráci s ministerstvem obrany, které by to mohlo i spolufinancovat, pokud se nám podaří získat dotaci. A také spolupráci s Ruskou federací, už nyní jsme v kontaktu se zástupci ruské ambasády a konzulátu. Vyjadřovat se bude ruské ministerstvo zahraničí a ministerstvo obrany,“ vyjmenoval jednotlivé instituce, s nimiž musí Nové Město na Moravě na vybudování nového pietního místa spolupracovat, Michal Šmarda.

Slavnostní odhalení památníku obětem druhé světové války by se mělo uskutečnit v roce 2020. Do té doby budou muset historikové zodpovědět ještě pár otázek. „Na konci války panovaly poměrně zmatené poměry, často byli padlí vojáci Rudé armády pohřbíváni bez uvedení jmen. Buď se je v tom zmatku nepodařilo zjistit, anebo je vlastní vojenské útvary vedly jako nezvěstné. Ovšem i v případech, že jména byla známa, docházelo často k chybám při přepisech na náhrobky, do úředních listin či kronikářských záznamů,“ poznamenal autor knihy Osvobození Žďárska Ondřej Červený.

Novoměstská radnice má nyní k dispozici seznamy třinácti padlých vojáků, z nichž jeden byl rumunské národnosti. Některá jména jsou stále neznámá.

Zástupci Nového Města na Moravě by na nově vybudovaném památníku chtěli mít již uvedeno správné znění jmen padlých vojáků, jejichž ostatky tam budou uloženy. S tím by jim mohly pomoci mimo jiné ruské úřady.

Město už také začíná pomalu uvažovat i o nové podobě budoucího pietního místa. „Naše představa je taková, že by regionální umělci vypracovali jednotlivé návrhy. A my bychom pak z nich vybrali nejzdařilejší dílo,“ prozradil plány první muž novoměstské radnice Michal Šmarda.