MEDIN za 33 milionů zrekonstruoval kalírnu

Nové Město na Moravě – Dvě stě milionů korun investovala během uplynulých pěti let novoměstská firma MEDIN do obnovy výrobních prostorů. Poslední velkou investicí byla rekonstrukce kalírny.

„Obnovení kalírny vyšlo na více než třicet tři milionů korun. Peníze šly přímo ze společnosti MEDIN, nebyly využity žádné dotační programy. K rekonstrukci jsme byli v podstatě donuceni přistoupit poté, co zařízení, které fungovalo pětadvacet let, dosloužilo. Stáli jsme před rozhodnutím, zda část technologie zachovat, či nikoliv. Dlouho byl nad rekonstrukcí velký otazník. Museli jsme dokazovat, že investice má opravdu smysl,“ popsal úvodní rozpaky nad velkou finanční zátěží, která firmu čekala, výrobní ředitel společnosti MEDIN Michal Steinvald.

Obnova kalírny nakonec dostala zelenou. „Motivací pro nás byl nejen ekonomický zisk, který z kalírny plyne, ale i snaha udržet si spolupráci s okolními strojírenskými firmami. Stáli jsme ale ještě před otázkou, jestli se pustíme do výměny jednoho zařízení nebo pojmeme rekonstrukci komplexněji. Nakonec jsme ve spolupráci se společností Ecosond vytvořili koncept, který znamenal kompletní rekonstrukci technologie tepelného zpracování,“ informoval Michal Steinvald.

Druhý největší zaměstnavatel v Novém Městě na Moravě se zabývá vývojem, výrobou a distribucí lékařských nástrojů a implantátů. Kalírna je pouze jednou částí velkého provozu. Ne všechny produkty, které se v kalírně vyrábí, jsou ovšem použity pro další „domácí“ zpracování. „Zhruba z dvaceti procent je využíváme na vlastní výrobky, na chirurgické nástroje, které musí být z tvrdé oceli. Tak, aby jejich životnost byla maximální, aby se neopotřebovávaly. Spolupracujeme ale i s dalšími místními strojírenskými firmami, zušlechťujeme jejich výrobky tepelnými procesy,“ vysvětlil Michal Steinvald.

Obnova kalírny znamenala výměnu tří zařízení. Všechny dodala firma specializující se na dodávky v oblasti tepelného zpracování ocelí a kovů Ecosond. Ta se postarala o vakuovou kalící pec s kalením do oleje, průmyslovou pračku i popouštěcí pec. „Dominantou kalírny je vakuová kalící pec s kalením do oleje francouzské výroby. Ta je unikátní svým pracovním rozměrem, který je pro Českou republiku, Slovensko a možná i střední Evropu jedinečný. Skýtá to možnost zpracovávat vsázky s velkým objemem,“ prozradil unikát, který nyní MEDIN vlastní, zástupce společnosti Ecosond, Václav Hošek.

Ve vakuové kalící peci se materiál zahřeje na vysokou teplotu a rychle se pak ochladí v olejové lázni. „Poté následuje zbavení mastnot a nečistot. K tomuto účelu slouží průmyslová pračka. Vsázka, která se z pece vyjme, se vloží do pračky a tam se opere. Následuje popouštění v popouštěcí peci, tu dodal německý výrobce. Popouštěcí pec má maximální teplotu sedm set padesát stupňů Celsia. Je výjimečná tím, že umožňuje také technologii nitridace neboli sycení dusíkem pomocí čpavku či oxidu uhličitého, což je další chemicko-tepelný proces. Takže celý soubor technologie umožňuje zpracovávat poměrně širokou škálu materiálu,“ objasnil Václav Hošek.

Aby měly nové technologie kvalitní zázemí, musel být přizpůsoben i prostor, kam měly být umístěny. „Museli jsme zrekonstruovat chlazení, stará technologie byla nevyhovující a kdybychom ji využívali i nadále, výrazně bychom snížili životnost nových zařízení. Museli jsme udělat také novou podlahu, ta původní byla již značně opotřebovaná a energokanály byly nevhodně rozmístěné. Bylo potřeba zajistit, aby manipulace s výrobky byla co nejjednodušší, aby měla nějaký smysl a řád,“ řekl Michal Steinvald.

Kalírna byla poslední velkou investicí, kterou MEDIN během pár let použil do inovace výrobního zařízení. „Za posledních pět let jsme proinvestovali okolo dvě stě milionů korun. Musím ovšem přiznat, že to bylo i s podporou Evropské unie. Nyní disponujeme novými, moderními stroji,“ poznamenal generální ředitel MEDINu Milan Ettel. „Největší radost mám z nové kalírny, protože to byla zároveň největší starost. Jsem rád, že od 1. července, kdy jsme provoz spustili, zařízení fungují přesně tak, jak mají,“ dodal Michal Steinvald.

Novoměstská firma byla založena v roce 1948. Základní kámen tehdejšího závodu Chirana, jak se MEDIN původně jmenoval, byl v Novém Městě na Moravě položen 29. srpna. „Příští rok budeme slavit už sedmdesát let od položení základního kamene,“ usmál se Milan Ettel.

Samotný provoz závodu byl zahájen 15. prosince 1949. V osmdesátých letech Chirana zaměstnávala okolo tisíce lidí z regionu. Podnik se od prvopočátku zabýval výrobou chirurgických nástrojů. Později byl do výrobního programu zařazen i obor traumatologie.

V roce 1992 prošel závod privatizací, z Chirany vznikla akciová společnost MEDIN. Ta se dodnes zabývá výrobou lékařských nástrojů, na jejichž vývoji firma úzce spolupracuje s předními českými a zahraničními lékaři i s výzkumnými pracovníky významných univerzit.

Podnik je i nadále druhým největším zaměstnavatelem v Novém Městě na Moravě. „MEDIN je jedna z nejvýznamnějších firem, které v Novém Městě jsou. Má pro region velký význam především z hlediska zaměstnanosti, pracuje v něm přes čtyři sta lidí. Jde o specialisty ve svém oboru,“ pochválil firmu i její zaměstnance novoměstský starosta Michal Šmarda.