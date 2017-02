Masopustní historky se v Křídlech tradují od nepaměti

Křídla – Trumpeta, harmonika, saxofon, buben a nezbytný vozembouch tvořily letošní masopustní kapelu v Křídlech. Právě díky množství muzikantů doprovázejících maškary po vsi je tamní masopust jedinečný.

„Bývalo nás v kapele i více, ale někteří odešli, jiní nemohli. Přesto hrajeme stále. V okolí jsme asi jediní, jinde chodí s maškarami třeba jen harmonikář," potvrdil František Šandera, který se svým vozembouchem doprovází křídelské muzikanty už dvacet let.

Masopustní obchůzka vesnicí nebývá vždy jednoduchá. Zvláště pro muzikanty, kteří s sebou nosí nástroje. „Někdy to je dost náročné, zvláště když venku ještě leží sníh. Stalo se nám, že jsme se brodili třeba po kolena ve sněhu. Problém byl s hraním, protože s vozembouchem se musí bouchnout o tvrdou zem, na sněhu to nejde. Ale vyřešili jsme to, jedna z masek s sebou nosila kámen, který mi před hraním vždycky položila k nohám. O ten už se s vozembouchem bouchnout dalo," pousmál se František Šandera.

Masopustních historek se traduje bezpočet. Většina z nich je veselá, i když některým v době, kdy se přihodily, příliš do smíchu nebylo. „To jsme taky jednou obcházeli vesnici a z jednoho stavení se kouřilo. Nejdříve jsme si mysleli, že tam někdo něco pálí, ale když začaly šlehat plameny ze stodoly, bylo jasné, že jde o požár. Většina místních hasičů byla v maskách, přesto přiběhli na pomoc. Starosta hasičů, převlečený za školačku, řídil dopravu. A my jsme jim k tomu hráli co jste hasiči, co jste dělali," zavzpomínal František Šandera.

Kdysi se v Křídlech slavil masopust v úterý. Posléze byl přesunut na sobotu. „Vždy je to ale před popeleční středou, toto pohyblivé datum, které se řídí Velikonocemi, dodržujeme," podotkl starosta křídelských hasičů, kteří akci pravidelně organizují, Ladislav Jiříček.

Přestože samotný masopust z každoročního kalendáře Křídel vymazán nebyl, tradičních masek už v průvodu moc k vidění není. Většina místních sáhne raději po kostýmu inspirovaném současností. „Dříve chodíval dráteník, kominík, pošťák nebo žid. Teď už z těch tradičních masek jsou vidět jen cikánky. Ty chodí s košíkem do kterého sbírají, co jim lidé dají," vysvětlil Josef Novotný, další z členů křídelské kapely.

„V průvodu chodívali i policajti. Zastavovali řidiče a vybírali od nich mýtné. A býval tam také holič, který každého namydlil a oholil dřevěnou břitvou," doplnil Ladislav Jiříček.

Členové sboru dobrovolných hasičů připravují nejen průvod samotný, ale také občerstvení. Letos si mohli všichni pochutnat na vynikajícím boršči, který pro tuto příležitost speciálně uvařil starosta hasičů. „Střídáme to. Měli jsme dršťkovou polívku i guláš. Maškary cestou dostávají pohoštění v každém domě, tohle je až nakonec, až se pak všichni společně sejdeme," řekl Ladislav Jiříček.

Masopustní průvod je místními už dlouho dopředu očekáván. Hospodyňky se pilně otáčejí okolo plotny, aby maškary důkladně pohostily. Tradičně se podávají masopustní koblihy a k nim něco ostřejšího na zapití. Mnohé domácnosti ovšem připravují i jiné speciality. „U Čechů se pokaždé podávala káva. Na tu už jsme se všichni těšili. U Juračků jsme zase dostávali zabijačkové speciality nebo řízek. Jinde měli pro nás vždycky připravené uzené maso," popsal starosta Křídel Zdeněk Tatíček.

Maškary, alespoň ty zletilé, dostávají v navštívených domácnostech kromě jídla také tekuté občerstvení. A protože oněch navštívených domácností je opravdu hodně, dost často se stává, že návrat domů bývá velice těžký. Mnohdy se tam nedostanou jinak, než s pomocí někoho druhého. „Někdy nám někteří odpadávají. Já jsem svého manžela tahala domů dvakrát a byl to nezapomenutelný zážitek. Ještě že neprotestoval, ale poslušně šel," rozesmála se členka masopustního průvodu Andrea Fialová.

Spolu s počtem vypitých skleniček stoupá také počet veselých historek. „Já jsem šel jednou převlečený za koně a popral jsem se s medvědem. Bylo to v historii obce vůbec poprvé, co kůň přepral medvěda. Medvěd se pak chudák nemohl ani zvednout, ale nebylo to tím, že by mu kůň nějak ublížil. Mohlo za to spíš množství vypitých štamprlí," sdělil další z členů křídelského hasičského sboru Karel Hes.

„Já jsem zase šel jednou za válečného invalidu a jako invalida jsem nakonec dopadl. Měl jsem dřevěnou nohu a nějak jsem nevybral zatáčku. Dřevěná noha přežila, ale já jsem byl samá boule a modřina," prozradil svou masopustní zkušenost hasič tentokrát převlečený za rozverného Tyroláka Radek Fiala.

Maškary v Křídlech nevítají pouze místní, občas přizastaví i projíždějící vozila a jejich pasažéři si netradičně oděné a velmi dobře naladěné členy masopustního průvodu vyfotografují. „Jednou taky projížděl Křídly v době masopustu nějaký Němec. Tomu se to tak strašně líbilo, že nám do kasičky hodil pět euro. Měli jsme pak s tím pak trochu problém, protože jsme to museli jít do banky vyměnit," připomenul pozapomenutou příhodu Karel Hes.