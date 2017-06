Martin Havelka opět vyráží k moři na historickém zetoru

Škrdlovice – Martin Havelka, škrdlovický nadšenec pro staré traktory, vyrazí v neděli 11. června kolem poledne se svým Zetorem 25 na 800 kilometrů dlouhou cestu k Baltu. Zamíří na sraz traktorů-veteránů v přímořském městečku Łazy v Polsku, kam v loňském roce na zetoru úspěšně dojel.

„Těším se, ale chvílemi mě přepadne i lehká nervozita – rád bych dojel bez potíží jako loni, ale ani tentokrát nevím, co je přede mnou,“ usmívá se Havelka.

Na cestu se Havelka vydává sám, ale věří, že se k němu po cestě přidají další nadšenci. Podporu mu kromě doprovodného vozidla bude zajišťovat také manželka Lenka se synem. „Měla velký podíl na tom, že loni jsem dojel zdárně do cíle. Podpoří mě i letos a opět bude pořizovat fotografie a videodokumentaci. Plán cesty mám obdobný, tak doufám, že to i stejně dobře dopadne, i když nikdy nemůžete všechno předvídat – třeba rozmary počasí,“ připomněl Martin Havelka.

Trasu se chystá zdolat za pět dnů, ve čtvrtek by měl dorazit do cíle a na srazu bude do neděle 18. června. Nejdelší etapa měří 240 kilometrů. „Je to velká výzva i zábava. Dřív se traktorem přepravoval náklad na velké vzdálenosti, a když si uvědomíte, jaké tehdy byly podmínky, ať už kvalita silnic nebo vybavení, tak dnes je cesta po pěkné silnici k moři úžasnou projížďkou. A k tomu projížďka přímo po pláži. Jednoduše - nejkrásnější pohled na svět je ze sedadla traktoru,“ dodává Havelka.

Do polských Łazů se příznivci traktorových veteránů a zemědělské techniky sjíždějí už počtvrté. Martin Havelka byl prvním Čechem, co se srazu zúčastnil, a jeho traktor byl první „pětadvacítkou“, která tam dojela „po svých“ z takové dálky. Účastníci z takto vzdálených míst tam většinou přepravují svůj stroj na přívěsech. „A od loňské cesty má můj zetor zase najeto nejméně o tři tisíce kilometrů víc,“ připomíná Havelka.

Ujet osm set kilometrů na stroji starším než půl století je unikátní výkon. „Martin Havelka svou cestou historickým traktorem Zetor připomíná, že naše stroje jsou spolehlivé, k jejich hlavním výhodám patří i jednoduché ovládání. Panu Havelkovi přejeme, aby opět úspěšně dosáhl svého cíle,“ podotýká Robert Todt, obchodní a marketingový ředitel Zetor Tractors.

Traktor Zetor 25 má sedmdesátiletou historii. Už první traktor z roku 1946 nesl označení Z 25. Rozjela se sériová výroba a další vývoj oblíbeného stroje a po modernizaci v roce 1949 vznikl legendární Zetor 25 A.

Stroj, na němž jede na polský sraz, si Martin Havelka sám zrenovoval. Jak říká, s traktory v podstatě vyrostl. „Mým velkým koníčkem jsou právě Zetory 25,“ komentuje svou největší zálibu. S traktorem se účastní nejrůznějších akcí po celé republice, loni na podzim s ním vyjel také na vrchol vysokohorské silnice Großglockner Hochalpenstraße v Rakousku zúčastnil se tam tradičního srazu traktorů, který patří k největším takovým akcím v Evropě. Ve Škrdlovicích Havelka uspořádal už dva ročníky setkání historických traktorů.