Křižanov – Zatím nejnáročnější a nejdelší dobročinnou akci má podle svých slov před sebou Václav Malinský. Cestovatel chce obejít celé Československo po hranicích před jeho rozdělením. Pěší cesta bude trvat téměř půl roku a ujde čtyři tisíce kilometrů.

Malinský obejde Československo po bývalých hranicích. Čeká ho 4000 kilometrůFoto: archiv

„Celou tuto cestu věnuji malé holčice Emičce Zouharové, která již od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a náklady na její léčbu a rehabilitaci jsou velmi vysoké," uvedl křižanovský rodák Václav Malinský. „Emičce velmi pomáhá takzvaná Klim-therapy, kterou si ale rodiče musí hradit sami ze svého a tak především na tyto terapie chci vybrat finanční prostředky," dodal mladík.

Cestu a život v pohraničí chce pečlivě dokumentovat, psát příběhy lidí, které bude potkávat a také chce připomenout různé události, na které se v dnešní době již zapomíná. Například události z 2. světové války, Sudety, Lidice, smrt lidí na hranicích při útěky z ČSR. „Celá symbolika v chůzi po hranicích je v tom, že chci poukázat na hranice jako na pouhou čáru na mapě, kterou jsme si my, lidé vytvořili, ale ve skutečnosti žádné hranice neexistují a všichni jsme si rovni a jsme stejní, nezáleží na národnosti, barvě pletě, náboženském vyznání," vysvětlil Václav Malinský.

Jak uvedl, zároveň chce svým putováním poukázat na krásy naší a samozřejmě i slovenské vlasti, aby si lidé uvědomili, jak bohatou a rozmanitou zemi máme a aby si toho více vážili a ne si jen pořád stěžovali, jak se tady máme špatně. „Viděl jsem toho na svých cestách již mnoho a můžu říct, že si tady žijeme velmi dobře a jsem hrdý, že jsem Čech," tvrdí cestovatel.

Loni šel přes Českou republiku v rámci projektu Pěšky pro Matěje, který po operaci mandlí zůstal v bdělém kómatu. Pro chlapce se podařilo vybrat zhruba 55 tisíc korun. Dále má za sebou i dobročinnou cestu Malým Tibetem. Před tímto putováním vytvořil nový projekt Walk for Help (Cesta pro pomoc) a s partou šesti lidí se spojil s českou organizací Most Pro Tibet a Charitou ČR s cílem upozornit na těžký život v tomto regionu. „Především nám šlo o snahu zachovat tradiční tibetskou kulturu, která je bohužel pod nátlakem Číny systematicky ničena," vysvětlil Václav Malinský.