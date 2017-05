Lípa z Chobotského dvora je ve finále ankety Strom roku 2017

Kuklík – Téměř tři sta let let stará lípa velkolistá rostoucí v části Kuklíku zvané Chobotský dvůr má naději, že se stane stromem roku 2017.

„Její věk nejsme schopni přesně určit. Mnohokrát do ní uhodil blesk, ale lípa to pokaždé přežila,“ uvedl starosta Kuklíku Ladislav Regent.

Mezi dvanáct finalistů každoroční charitativní ankety se lípa dostala poté, co byla odbornou porotou vybrána z dvaapadesáti došlých návrhů. Důležitý je v tomto případě také příběh stromu.

„Lípa patří mezi nejkrásnější rodové stromy, které obvykle sázeli obyčejní lidé, aby jim přinášely stín, odpočinek a potěchu. Chobotský dvůr patřil nejprve vrchnosti, ale výnosy z něj nebyly takové, jak si šlechta představovala. A tak byl dvůr rozdělen na tři rodová stavení. Při této příležitosti jedna z rodin zasadila dnes již památnou lípu. Připomíná, proč vznikaly rodové stromy a jaký odkaz nám jejich výsadbou předkové odkázali,“ prozradila historku, která se k letité lípě váže, Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Obci se pro přihlášení prastaré dřeviny do ankety podařilo sehnat přes šest set podpisů. „Iniciátorem byl Petr Kouba z Pardubic, který je vášnivým turistou a Kuklík velmi dobře zná. My jsme se pak připojili, sháněli jsme podpisy na podpisové archy,“ řekl Ladislav Regent.

Zejména pro své stáří a velkolepost se 20 metrů vysoká lípa velkolistá stala památným stromem. Její ošetřování a údržbu lze provádět pouze se souhlasem Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Je to krásný strom, chodívá k němu hodně lidí. Ale je kolem něj také hodně práce. Hlavně na podzim, když opadává listí,“ posteskl si majitel památného stromu Jaroslav Haněl. Obdivuhodné ovšem není pouze stáří lípy, ale také obrovská dutina v jejím kmeni, do níž se může schovat několik lidí. „Když jsme byli malí, často jsme si u lípy hrávali. A když jsme se potřebovali schovat, vešlo se nás do dutiny devět. Za ty roky se kmen trochu změnil. Ale řekl bych, že sedm dospělých by se tam i dnes v pohodě schovalo,“ podotkl Ladislav Regent.

Kukličtí obyvatelé jsou na „svou“ lípu náležitě hrdí. „Je jedním z našich symbolů. Máme ji vyobrazenou na všech oficiálních dokumentech. A máme také strážkyni lípy – dřevěnou sochu, kterou vyrobil řezbář Pavel Švanda. Jmenuje se Lipěnka,“ prozradil Ladislav Regent.

Prastará lípa je v posledních letech také mlčenlivým svědkem svátečních chvil, v nichž si snoubenci poprvé vzájemně řeknou své ano. „Je to takové naše kultovní místo, konají se pod ní svatby,“ potvrdil starosta.

A právě svatební obřady jsou častým zdrojem novodobých historek, které se ke kuklické lípě vážou. „Jednou jsme měli pod lípou svatbu v parném létě a svatebčané si dali chladit šampaňské k majiteli stromu, který bydlí hned vedle. Ten ho dal raději do mrazáku, aby se rychleji vychladilo. A když pak došlo k přípitku, bylo šampaňské dokonale zmrzlé, z láhve jsme nedostali ani kapku. Svatebčané měli skleničky nachystané, ale na víno si museli počkat,“ usmál se Ladislav Regent.

Lidé z Nadace Partnerství nyní objíždí všechny finalisty, aby je vyfotili a popovídali si s navrhovateli. Ti dostanou i možnost vylosovat si pořadí, v němž bude „jejich“ strom umístěn na webových stránkách soutěže Strom roku. „V Kuklíku si vylosovali číslo dvě, takže lípa z Chobotského dvora bude v galerii zařazena na druhé místo. Je to moc krásný strom a navíc roste v místě, odkud je překrásný pohled na okolní kopce a lesy,“ pochválila dřevinu Andrea Krůpová.

Vysočina bude mít v anketě Strom roku ještě jednoho zástupce. Je jím Vilémovický tis, jehož věk se dohaduje na 1500 až 2000 let. Díky svému stáří je považován za nejstarší strom České republiky.

Hlasovat pro lípu z Kuklíku nebo Vilémovický tis mohou jejich příznivci od 15. června. „Jako každoročně bude moci veřejnost finalisty podpořit zasláním dárcovských SMS, nebo zakoupením a podepsáním hlasovacího archu. Anketa potrvá až do 15. září,“ informovala Andrea Krůpová.