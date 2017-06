Lidé ve Žďáře se mohou hlásit k forenznímu značení kol i kočárků

Žďár nad Sázavou – K forenznímu identifikačnímu značení jízdních kol, invalidních vozíků či dětských kočárků se ve Žďáře začali hlásit první zájemci.

Značení jízdních kol syntetickou DNA. Foto: Městská policie Ostrava

„Na služebně městské policie je připravený seznam, kde se mohou zájemci o toto značení zaregistrovat,“ informoval vedoucí Městské policie ve Žďáře nad Sázavou Martin Kunc. Podle preventistky městské policie Dagmar Pálkové se zatím přihlásilo asi deset zájemců, a to jak o označení bicyklů, tak i kompenzačních pomůcek, tedy invalidních vozíků a kočárků. „Počítáme, že označíme dvě stovky jízdních kol a padesát kompenzačních pomůcek,“ upřesnila Pálková.

Se začátkem forenzního značení se počítá v červenci, zájemci budou k termínu registrace vyzváni telefonicky, připravuje se i letáková kampaň. „Obyvatelé mají možnost zajistit si lepší ochranu svého majetku, protože syntetická DNA, která se na kolo přenese, je pouhým okem neviditelná a běžným způsobem neodstranitelná, vydrží po celou dobu životnosti kola,“ sdělil místostarosta Žďáru Josef Klement.

Na forenzní značení žďárská radnice získala státní dotaci ve výši 61 tisíc korun, zbytek do 80 tisíc, na které by mělo značení vyjít, doplatí ze svých zdrojů. Za předpokladu, že označené kolo nebo pomůcku někdo ukradne, jsou snáze dohledatelné a jasně se dá identifikovat jejich původ. Forenzní značení je viditelné pod UV lampou, pod mikroskopem lze pak přečíst kódy. Kolo samozřejmě musí být vyfoceno a zaregistrováno do národní databáze REFIZ (registr forenzního identifikačního značení).

Označené předměty budou navíc vybaveny samolepkou, že se jedná o předmět chráněný forenzním značením, stejně je možné označit prostory, kde se kola skladují, například kolárny a podobně. Samolepky mají především odrazovat, neboť takto označené jízdní kolo je pro zloděje stává neprodejným a pro nelegálního držitele, a to i za předpokladu, že dojde k odstranění samolepky, problematickým majetkem. „V městech, kde již forenzní značení využívají, s ním mají dobré zkušenosti,“ dodal Martin Kunc.



Jak to funguje?

Forenzní značení umožňuje za pomoci unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA a ve spojení s databází posílení ochrany jízdních kol a jejich jasnou identifikaci. Syntetická DNA, která se formou tečky nanese na určitou část bicyklu je zdravotně nezávadná, po zaschnutí okem nepostřehnutelná a bez viditelného poškození se nedá odstranit. Jako první v ČR začali forenzní značení kol v roce 2013 využívat v Ostravě.