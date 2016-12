Lidé v Křižanově demonstrovali za obnovení zastávek rychlíků

Křižanov - Lidé z Křižanova v úterý na tamním nádraží demonstrovali za obnovení zastávek rychlíků v tomto městysi v nejbližším možném termínu. Kolem čtyř stovek účastníků, kteří přišli na shromáždění vybaveni řadou plakátů, podepsalo petici. Organizátoři ji odešlou s tímto požadavkem na ministerstvo dopravy a Kraj Vysočina.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Alexandr Vanžura

Rychlíky přestaly na tomto vlakovém nádraží mezi Brnem a Žďárem nad Sázavou zastavovat s novým jízdním řádem Českých drah platným od 11. prosince. Protest iniciativy cestujících má podporu křižanovské radnice i okolních obcí.

Vedení Křižanova s 1900 obyvateli bojuje o zastávku rychlíků od léta, kdy se o chystané změně dovědělo. Petici podepsaly stovky lidí. "Na nástup a na výstup nám stačí půl minuty, to jsme stopovali," řekla starostka Marie Smejkalová. Podotkla, že se s úřady nepodařilo dohodnout ani to, aby v Křižanově zastavovaly alespoň některé rychlíky. Z Křižanova jezdí lidé do Brna do práce i do škol.

Jeden z organizátorů shromáždění Antonín Nedoma sám jízdu rychlíkem využíval k cestám do Brna do zaměstnání. "Cesta tam i zpět osobním vlakem je denně o 50 minut delší, což je za hranicí únosnosti," řekl novinářům. Ten, kdo chce pracovat v Brně, musí podle něj zvažovat, jakým způsobem se tam dopraví. Sám bude po Novém roce jezdit do Brna autem, nebo autobusem. Denně podle něj rychlíkem z Křižanova do Brna cestovalo několik desítek lidí.

Jedním z argumentů neformální iniciativy cestujících je skutečnost, že na stejné trati ze Žďáru nad Sázavou směrem na Prahu zastavují rychlíky zhruba po 17 kilometrech, zatímco na Brno teď jedou bez zastávky 56 kilometrů. Na setkání byli mimo jiné pozváni také ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD). Oba včetně krajského radního pro dopravu Jana Hyliše (ČSSD) se omluvili.

Mluvčí kraje Jitka Svatošová poslala ČTK text oficiálního stanoviska kraje, kde se uvádí, že Kraj Vysočina rychlíky neobjednává. "Objednavatelem je stát prostřednictvím ministerstva dopravy. Tam také leží stanovisko Kraje Vysočina k zrušení rychlíkové zastávky v Křižanově. Kraj Vysočina a jeho vedení je v této věci na straně cestujících a stejně jako oni využívá všech možných nástrojů ke změně stavu," uvedl hejtmanství. Podle vedení kraje byly připomínky pro přípravu nových jízdních řádů a žádost o změnu v zařazení zastávky pro rychlíky v Křižanově odeslány s dostatečným předstihem.

Dálkové spoje objednává ministerstvo dopravy, ale podle jeho vyjádření z července zrušení rychlíkové zastávky v Křižanově inicioval kraj. Podle hejtmana šlo jen o jednání mezi úředníky. "My jsme jednoznačně řekli, že s tím nesouhlasíme," řekl Běhounek na zasedání zastupitelstva kraje 20. prosince. Hejtman už ale předtím slíbil, že se záležitostí bude zabývat a výsledek sdělí zastupitelům na příštím zasedání. "Ale znovu opakuji, že nejsme ti, kdož objednávají rychlíkovou dopravu a rozhodují o zastávkách," dodal.

Mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar už dříve sdělil, že se názor kraje v této věci postupně měnil. Kraj podle něj nejprve s průjezdem rychlíků Křižanovem souhlasil, a to v souvislosti se změnou regionální dopravy v tomto úseku, následně nesouhlasil, později opětovně svou pozici zmírnil. Návrh byl podle mluvčího s krajem každopádně konzultován. "Jednalo se tedy o zcela standardní postup," obhajoval rozhodnutí úřadu zrušit v Křižanově zastávky rychlíkových spojů.