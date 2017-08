Lidé si stěžují na popíjející mládež i neukázněné pejskaře

Žďár nad Sázavou – Na opilce a nepořádek, který zůstává po různých skupinkách lidí v parku Farská humna, si stěžují žďárští obyvatelé.

Pobyt v příjemném parku se může velice lehce pokazit.Foto: Deník / Mašová Lenka

„Nedávno v sobotu navečer jsem tam vzala děti. Po lavičkách se povalovala parta omladiny, lezli po houpačce, popíjeli, ač se to v parku nesmí, a přitom vulgárně hulákali. Udělali jsme radši čelem vzad,“ popsala Jana Krondráfová ze Žďáru nad Sázavou. „Takhle si pobyt v parku, který má být odpočinkovým místem, nepředstavuji,“ dodala žena.

Nad nedodržováním vyhlášek se pozastavuji i další lidé. Také v souvislosti s pejskaři. „Hodně z nich si myslí, že v parku po svých psech uklízet nemusí. Jednou jsem na to paní, která po svém psu uklízet nehodlala, upozornila. Okamžitě po mně vyjel pán, co s ní šel, co je mi prý do toho, jestli jsem nějaký fízl a začal mi před dětmi nadávat. Než bych zavolala strážníky, byli by pryč,“ řekla další ze žďárských maminek, která si nepřála zveřejnit jméno.

Strážníci kontroly ve Farských humnech dělají, nicméně nemohou být v jednu chvíli všude. „Hlídky strážníci provádějí nejméně třikrát během služby, jak v denní, tak i v noční době. Pokud zjistí, že dochází k porušování veřejného pořádku včetně vyhlášek města, věc ihned na místě řeší,“ sdělil zástupce vedoucího žďárské městské policie Luboš Skřivánek.

„Žádáme proto občany, pokud zjistí, že dochází k protiprávnímu jednání, mohou zavolat na telefonní linku 156. To je služebna městské policie, kde mohou věc oznámit a na místo bude vyslána hlídka. Případně se lze obrátit i na linku Policie ČR 158,“ dodal Skřivánek.