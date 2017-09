Lidé sami rozhodnou, který projekt město zrealizuje

Žďár nad Sázavou – Také letos mohou obyvatelé Žďáru nad Sázavou zvolit projekt, který se bude realizovat v rámci participativního rozpočtu.

„Občané města mají možnost přímo rozhodovat o tom, jak budou vynaloženy peníze z části městského rozpočtu. Mohou nejen zvolit, ale také navrhnout a připravit projekt, který bude realizován. Snažíme se, aby obyvatelé Žďáru více vnímali své okolí,“ poznamenal žďárský místostarosta Josef Klement.

Na projekty navržené místními obyvateli je, stejně jako v loňském roce, vyčleněno 600 tisíc korun. Maximální výše na jednu akci činí padesát procent z celkové částky. Tato podmínka dává šanci realizace minimálně dvěma projektům. „Tentokrát bylo přihlášeno jedenáct návrhů, z toho byly dva vyřazeny, protože byly nerealizovatelné. Takže lidé budou rozhodovat o devíti projektech,“ řekl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Všechny návrhy byly představeny místním obyvatelům na veřejné prezentaci 5. září. Patří mezi ně modernizace dětského hřiště v ulici Purkyňova, obnova dětského hřiště v ulici Dolní, revitalizace vnitrobloku v Palachově ulici, výstavba chodníku u Domu kultury, terénní úpravy veřejného prostoru na sídlišti Klafar, opravení plochy pro míčové hry v lokalitě Vysočany, rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického, obnova a doplnění mobiliáře v parku Na hradech a vybudování workoutového hřiště u sídliště Libušín.

„Všechny projekty včetně prezentací jsme zveřejnili i na webových stránkách města,“ uvedl Josef Klement.

Místní obyvatelé mohou prostřednictvím anketních lístků sami rozhodnout, který z projektů dostane přednost. „Ve Žďárském zpravodaji vyjde kompletní seznam. Tam budou i hlasovací lístky. Občané mohou jednotlivým projektům dát dva kladné a jeden záporný hlas,“ vyjádřil se Josef Klement. „Anketní lístky dostanou lidé i v místech, kde je budou odevzdávat,“ doplnila mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.

Hlasovat je možné prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků, které lze odevzdávat v budově městského úřadu, v Knihovně Matěje Josefa Sychry, v budově polikliniky nebo v relaxačním centru. Umožněno je rovněž i on-line hlasování na webových stránkách města. Vyjadřovat k jednotlivým návrhům se místní obyvatelé mohou v období od 1. do 31. října. Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 6. listopadu.





Projekty:



1. Veřejné dětské hřiště v ul. Purkyňova

Cílem je modernizovat dětské hřiště v ulici Purkyňova. Současné herní prvky jsou v havarijním stavu a začínají být nebezpečné. Skluzavka má ztrouchnivělou základnu, a odštípávají se z ní třísky. Návrh počítá s úpravami v podobě nové dopadové plochy a nových herních prvků, které jsou certifikované dle normy pro veřejná dětská hřiště.



2. Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště v ulici Dolní - Cílem je opravit dnes poměrně zašlé dětské hřiště s pískovištěm ve vnitrobloku ulice Dolní. Navrhovatel chce odstranit asfaltový povrch a nahradit jej mlatovým, obložit pískoviště prkny a vyměnit písek, vybudovat nové lavičky a sportovní prvky (trojhrazda, stůl na tennis…), zbourat přebytečnou kóji na odpad a opravit cestu podél hřiště.



4. Revitalizace vnitrobloku Palachova 11-23 - Cílem je oživit a zpříjemnit vnitroblok mezi domy v Palachově ulici, protože se zde pohybuje poměrně velké množství lidí. V neupraveném vnitrobloku převládá asfalt nad zelení. Navrhovatel chce odstranit současné kovové konstrukce, asfaltové plochy a pískoviště uprostřed dvora a namísto toho sjednotit povrch a vytvořit odpočinkové zóny.



5. Výstavba chodníku u Domu kultury - Cílem je vybudovat chodník na místě vyšlapané pěšiny mezi parkovištěm u Kulturního domu a přechodem přes Neumannovu ulici. Navrhovatel nabízí dvě varianty cesty - kratší a delší. Ohledně této cesty byla již v roce 2015 uskutečněna na facebooku anketa, kde se 93 % zúčastněných vyjádřilo pro vybudování nové cesty.



6. Terénní úpravy s lavičkou na Klafaru - Záměrem je vylepšení stávající frekventované pěší zkratky mezi Bigy a sídlištěm Klafar, a to pomocí vyrovnání svažitého terénu do stupňů, po kterých se dá lépe chodit. Pro tuto úpravu není potřeba stavebních povolení ani jiných právních úkonů. Zároveň umístit lavičku podél rovinaté cesty a případně (po domluvě s majitelem sousedního pozemku) umístit listnaté stromy menší výšky.



7. Plocha na míčové hry - U Steak Jack - Vysočany - Cílem je opravit hřiště u restaurace na Vysočanech. Konkrétně by bylo potřeba opravit stávající oplocení a doplnit dvě vstupní branky, odstranění náletových dřevin a ocelových sloupků na míčové hry, zarovnat plochu, vybudovat drenážní systém pro odvedení povrchových vod, instalovat novou vrstvu ze štěrkodrti a osadit nové pozinkované sloupky na míčové hry, lavičky a koše.



8. Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Haškova a Chelčického - Cílem je zpřístupnit dětem zašlé hřiště, které se nachází mezi ulicemi Haškova a Chelčického. Nyní je zde popraskaný asfalt a část hřiště je zarostlá trávou. Navrhovatel chce stávající povrch odstranit, opravit obrubníky, zrenovovat spodní podloží a položit nový přírodní povrch. Vyznačení čar pro různé sporty by byla velká výhoda.



10. Obnova cestní sítě a doplnění mobiliáře parku „Na hradech“ - Park i jeho mobiliář je již na konci své životnosti, proto navrhovatel chce opravit cestní síť, vyměnit lavičky i odpadkové koše, přidat zásobníky na sáčky na psí exkrementy, přidat herní prvky pro děti a cestu mezi Domem s pečovatelskou službou a bytovým domem na ulici Kovářova, která je vyšlapána a hojně používána.



11. Workoutové hřiště - Cílem je vybudovat workoutové hřiště, kde mohou občané napříč generacemi trávit volný čas a společně se zde setkávat. Navrhovaná lokalita je mezi cyklostezkou a sportovní halou u sídliště Libušín. Hřiště by mělo obsahovat několik základních překážek, jako jsou hrazdy, bradla, ručkovací žebřík atd.