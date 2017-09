Kvůli dražšímu máslu zaplatí lidé více za vánoční cukroví

Vysočina – Cena másla nejen na Vysočině je v poslední době rekordně vysoká. V obchodech zaplatí zákazník za 250 gramů tohoto produktu občas i přes šedesát korun.

Dánská mlékárenská firma varuje, že na Vánoce bude máslo drahé a bude ho málo.Foto: Shutterstock

„Někde je k dostání za 50 korun, jinde třeba za 58 korun i víc. Jsem v důchodu, takže mám naštěstí čas obejít více obchodů a koupit to levnější. Na Ramu a další rostlinné tuky jsme si doma nikdy nezvykli, musíme mít máslo. Alespoň ke snídani na chleba nebo na rohlík. Přestože je drahé, pořád ho kupujeme,“ prohlásila Jana Kohoutová ze Žďáru nad Sázavou.

Soukromí zemědělci přitom dodávají mléko do zpracovatelských firem za poměrně nízkou cenu. „Sazba za výkup mléka se pohybuje mezi 8,10 a 8,20 korun za litr,“ prozradil soukromý zemědělec z Dlouhého Jan Krejsek.

Mlékárny považují téma máslo a jeho cena za neobyčejně citlivé a odmítají se k tomuto problému vyjádřit. Ne tak obchodníci, na jejichž hlavy dopadají stížnosti naštvaných zákazníků.

„Pokud budeme prodávat máslo za cenu 59,90 korun v maloobchodě, což si myslím, že je maximálně přijatelná cena pro zákazníka, tak po odpočtu 15% daně z přidané hodnoty nám zůstane 50,915 korun. Děleno nabízenou cenou, to jest 46,92 korun, vyjde nám marže 8,5 %. Tady bohužel velmi proděláváme, neboť jen osobní náklady, to znamená mzdy a odvody, činí zhruba 12 – 13 % z obchodní marže bez DPH. A kde je energie 2 až 3 % a co odpisy, nájem, balíci materiál a podobně. Pokud bychom chtěli standardní výši marže, což je asi 23 %, pak by cena másla na pultech měla být 67,90 korun,“ postěžoval si předseda družstva COOp Havlíčkův Brod Vladimír Stehno.

Výrobou másla se zabývají převážně větší mlékárny a to ještě ne všechny. „My máslo neděláme, akorát prodáváme to, co nám vyrobí jiná mlékárna. Prodáváme hlavně osminky a to jen v minimálním množství,“ podotkl ředitel Jaroměřické mlékárny Bedřich Štecher.

Stejný postup používá také soukromá Farma rodiny Němcovy v Netíně na Žďársku. „Máslo nevyrábíme, při zpracovávání výrobků mléko neodstřeďujeme, takže nám na výrobu másla chybí smetana. V naší nabídce zákazníci ale máslo najdou, máme dva stálé dodavatele. Máslo prodáváme za 260 korun za kilogram a to nejen u nás na farmě, ale dodáváme i do některých vybraných obchodů,“ uvedl František Němec.

Zvýšená cena másla se časem projeví i v cenách jiných produktů. Jde především o pekárenské výrobky, jako jsou například máslové vánočky nebo cukroví. Spotřebitelé budou v době vánočních svátků zřejmě muset sáhnout hlouběji do kapsy. „Právě to přepočítáváme. Jde nahoru nejen máslo, ale také ostatní suroviny. A je jasné, že se to v něčem odrazí. Cena másla šplhá závratnou rychlostí, oproti loňskému roku je to velký rozdíl. Teď to vyhodnocujeme a začínáme připravovat vánoční nabídky. Ještě nelze konkrétně říct, o kolik procent cena vánočního cukroví nebo vánoček stoupne. Musíme ovšem brát ohled i na konkurenční prostředí, které tu máme. Přesto se nedá počítat s tím, že ceny budou stejné jako vloni,“ poznamenal Ladislav Unčovský, ředitel žďárské průmyslové pekárny a cukrárny Enpeka.

Ani ti, kteří vánoční cukroví nekupují, ale sami doma pečou, neušetří. „Na některé cukroví používám Heru, ale do krémů ji dávat nechci. Nejlepší chuť má krém dělaný z másla. Takže ho nakoupím, i když bude drahé. Možná letos jen upeču cukroví v menším množství,“ řekla Karolína Květová z Velkého Meziříčí.