Křižanovští budou demonstrovat za rychlík

Křižanov - Vánoční domácí pohodu v úterý Křižanovští vymění za protest na vlakovém nádraží. Pokračovat bude iniciativa nespokojených cestujících, kteří si přejí obnovit zastavování rychlíků v Křižanově. Ve čtvrt na tři se proto sejdou na demonstraci.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Alexandr Vanžura

Pořadatelé pozvali i ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (ČSSD) a krajského radního pro dopravu Jana Hyliše (ČSSD). „Již delší dobu je zřetelný trend vylidňování venkovských oblastí a stěhování do velkých měst, zejména do Prahy a Brna a jejich okolí. Vylidňování je skutečnost i v Kraji Vysočina. Zrušení zastávky rychlíků v Křižanově je vydatný příspěvek k tomuto negativnímu trendu. Pokud tento trend nepovažujete za správný, pak vás žádáme o přehodnocení dosavadního přístupu vašeho ministerstva," stojí například v otevřených zvacích dopisech.

Pod ně se za svolavatele shromáždění podepsal nespokojený cestující a jeden ze správců webu www.rychliky-krizanov.estranky.cz, který se problematice věnuje, Antonín Nedoma. „Budeme hlavně chtít vysvětlit, proč na nádraží Křižanov nemůže rychlík zastavit a proč jsou v Kraji Vysočina tak velké rozdíly ve vzdálenostech zastávek rychlíků, a ještě se mají dokonce zvětšovat. V okolí Jihlavy bude stavět rychlík po průměrných šesti kilometrech, u nás až po šestapadesáti," argumentují tvůrci webu.

Všech hostů se ale demonstranti nedočkají. „V případě pana radního Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jana Hyliše nebude účast možná z důvodu delší nemoci. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s účastí nepočítá," uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Rychlíky na trase Praha Brno přestaly v Křižanově zastavovat v neděli 11. prosince, kdy došlo k plošné změně jízdních řádů Českých drah. Cestující ale stále doufají, že se jim podaří docílit, aby rychlík křižanovské nádraží opět začal obsluhovat. Osobním vlakem se například cesta z Křižanova do Brna-Králova Pole prodlouží z 36 až na 58 minut.

Zrušení rychlíkové zastávky se dotklo hlavně lidí, kteří z Vysočiny na jižní Moravu pravidelně dojíždějí za prací a studiem. „Do Brna jezdím několikrát do týdne. Nejen kvůli pohodlí jsem vždy preferovala cestování vlakem. Zrušení zastávky rychlíku v Křižanově pro mě znamená nejen o polovinu delší cestu, ale také davy lidí, před kterými je nemožné schovat se do kupé. Právě z těchto důvodů jezdím do Brna už jedině autobusem," konstatovala studentka z Velkého Meziříčí Kateřina Balounová.

Rychlíkové spoje objednává Ministerstvo dopravy, ale podle jeho červencového vyjádření zrušení rychlíkové zastávky v Křižanově inicioval kraj. Podle Běhounka šlo pouze o jednání mezi úředníky. „My jsme jednoznačně řekli, že s tím nesouhlasíme," zdůraznil včera hejtman na zasedání zastupitelstva kraje. Podle ministerstva se prý jednalo o zcela standardní postup projednávání návrhu.