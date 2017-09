Křesťanské rodiny si při pouti připomněly výročí brněnské diecéze

Vysočina – Po prázdninách usedne v pondělí 4. září do školních lavic v Kraji Vysočina 5 146 nových prvňáčků. To je oproti loňsku pokles o více než sto šedesát žáků. V loňském školním roce totiž do škol poprvé vkročilo 5 327 dětí. Jenom v krajském městě rodiče poprvé povedou do škol celkem 659 žáků a 90 žáků do přípravných tříd.