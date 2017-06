Královničky rozdaly požehnané ratolesti

Březské - Dívky v bělostných krojích se za zpěvu vydaly na obchůzku vsi Březské u Velké Bíteše při letnicové slavnosti Královničky. Každoroční obchůzka se koná na svatodušní neděli. Tento pohyblivý svátek, který se slaví padesát dnů po Velikonocích a deset dnů po Nanebevstoupení Páně, vyšel letos na neděli 4. června.

Jedná se o ryze dívčí obyčej. „Královničky se začínají scházet asi dva měsíce před Letnicemi. Přijímají mezi sebe nové dívky z místa a okolních vesnic. Avšak maximálně do celkového počtu třicet a společně si opakují obřadní písně a tance,“ přiblížila Silva Smutná, předsedkyně Muzejního spolku Velkobítešska, v němž má skupina dívek ve věku 6 až 15 let své zázemí.

Při průvodu královničky rozdávají obyvatelům Březského ratolesti, symboly prosperity, které hospodářům přinesou příslib dobré úrody. K požehnání ratolestí došlo už v pátek při večerní mši svaté v chrámu svatého Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Obyčej byl na Velkobítešsku formou kolední obchůzky po vsi obnoven v roce 2003. Prvních sedm let jej dívky prováděly v Jestřabí, od roku 2011 chodí do Březského, kde jsou královničky historicky doloženy. „Jde o zvyk, který na daném území byl evidován na počátku 20. století a jenž se vrátil do původního prostředí,“ poznamenala etnografka Eva Tomášová. Obchůzka královniček na Velkobítešsku je zapsána v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.

A co mají dívky na sobě? Hlavní postavy, král a královna, obě dívky, jsou ustrojeny do slavnostních krojů. Nechybí jim plátěné rukávce, několik spodnic, sukně z popelínu zdobené vsadkou, hedvábná zástěra a kolem trupu uvázaný bílý trojcípý šátek, dále bílé punčochy, černé uzavřené střevíce a na hlavách věnce koruny z lučních umělých kvítků, lístků, plodů a skleněných korálků i zrcadélek. „Vzadu od temene dolů až k pasu splývají dvě široké pentle – spodní bílá, svrchní červená zeleným hedvábím vyšívaná. Za pasem mají zasunutý červený květ se stuhou a také šátečky. Královna má šátek bílý červeným hedvábím vyšívaný, král šátek červený modře vyšívaný,“ popsala Silva Smutná.

Jak dále uvedla, krojové součástky ostatních dívek jsou všechny z bavlněného plátna s tím, že nosičky baldachýnu mají sukně čistě bílé a ostatní dívky, prosebnice a obřadnice, zase sukně bílé potištěné drobnými kvítky různých vzorů a kolem trupu mají uvázané bílé šátky. Dále mají bílé punčochy, černé uzavřené střevíce. Hlavy jim zdobí věnečky z bílých umělých květin a pentlí. Při tanci v rukou používají malé bílé šátečky.