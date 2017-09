Kotlíkové dotace zvýšily poptávku po ořechu 2. Je tak dražší

Vysočina – Letošní topná sezona odstartovala na Vysočině o několik dní dříve než v loňském roce. Například v Pelhřimově začali hřát lidem radiátory 11. září.

„Oproti loňsku je to dřív zhruba o dvanáct dnů,“ přemítala Hana Zíková, jednatelka společnosti Iromez, která zásobuje teplem domácnosti, školy, školky a další objekty města Pelhřimova.

Prozradila také, že firma v blízké době zdražovat své služby nehodlá. „Ceny teplárenství se upravují k 1. lednu, ale my je měnit nebudeme,“ potvrdila Hana Zíková.

Kvůli větší poptávce se ale naopak zdražilo palivo, které je vhodné pro určité typy kotlů, které jsou dotované v rámci kotlíkové dotace.

Konkrétně se jedná o typ uhlí ořech 2. „Větší zájem je v poslední době o ořech dvojku, proto jsem ho i objednal víc. S jeho zdražením jsem ale kopíroval severočeské doly. Cena tohoto typu uhlí se tak zvedla zhruba o deset korun za metrák. Díky inflaci ale zdražují všechny typy uhlí, tam to ale nebylo tak enormní. U jiných typů uhlí to tedy bylo zhruba o čtyři koruny za metrák,“ informoval Rudolf Křešťan, majitel Uhloparku ve Velké Losenici na Žďársku.

Větší zájem o ořech 2 ze strany zákazníků pocítil i Martin Morava z uhelných skladů Lipice na Pelhřimovsku. „Lidé teď většinou uhlí typu ořech 2, které jde do automatických kotlů,“ řekl Martin Morava.

Dodal také, že cenu za palivo letos, tak jako každý rok, o několik korun zvýšil. „Oproti minulému roku jsem letos zdražil o deset korun, to je ale klasika, cena se totiž zvedá každý rok,“ upřesnil Morava.

Vyšší poptávky po již zmíněném uhlí, které je vhodné pro většinu dotovaných kotlů si všímá i majitel uhelných skladů ve Stařeči na Třebíčsku. „Nemohu posoudit, jestli je to díky kotlíkové dotaci, ale poptávka je vyšší. A to se týká hlavně hnědého uhlí a briket,“ prozradil Radek Zima.

Ten letos s cenou za palivo příliš nehýbal. „Ceny jsou obdobné jako v minulém roce. Co se týče zdražování, tak ale stejně záleží na dolech. Když zdraží oni, zdražíme i my,“ vysvětlil postup s pohybem ceny Radek Zima.

Uhlí ze Stařeče si lidé začínají objednávat a kupovat už v dubnu, kdy je i ve výhodnější ceně. „Co se týče nás, tak jsme se od dubna nezastavili. Ceny za uhlí jsou sice nižší v dubnu, květnu a červnu, ale lidé mají zájem o palivo pořád. To může být dané i zimou, která byla loni větší, takže lidé toho ztopili víc. Od ledna do února se totiž topilo nepřetržitě, protože byly velké mrazy,“ snažil se najít důvod velkého zájmu o uhlí Zima.

I na Žďársku lidé nakupují uhlí s předstihem. „Silná sezona je tradičně na jaře. Už na konci topné sezony si lidé objednávají uhlí. Rozvážíme ho tak zhruba od dubna nebo května. Palivo ale vozíme i průběžně roku,“ pochvaloval si Rudolf Křešťan.

Podle Evy Jouklové, mluvčí Lesů České republiky se cena za palivové dřevo kvůli srpnové kalamitě a faktu, že je na trhu více dřeva, nijak nezmění. „Letní kalamita cenu palivového dříví nesníží, jde o přebytek kulatiny a rozdíl ceny mezi těmito sortimenty je obrovský. Navíc letošní kalamitní dříví během této zimy použít nejde, protože je mokré. Dříví musí nejprve vyschnout a není možné ho použít tu samou zimu, kdy je kalamita,“ vysvětlila Jouklová.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu topná sezona neboli otopné období trvá od 1. září do 31. května. Radiátory se ale probudí z letního spánku až poté, co průměrná denní teplota venkovního vzduchu v dané lokalitě poklesne pod plus 13 stupňů Celsia ve dvou po sobě následujících dnech. A zároveň meteorologové neočekávají podle vývoje počasí zvýšení teploty v dalších dnech.