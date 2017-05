Kolotočářství musí mít člověk v krvi, říká Václav Navrátil

Žďár nad Sázavou – Pětapadesátiletý Václav Navrátil z jižních Čech se v prostředí pouťových atrakcí pohybuje odmalička. Stejně jako jeho předkové či následovníci. Ovšem za spokojenými dětmi na kolotočích stojí dřina.

„Kolem kolotočů jsem celý život. Dědí se to z generace na generaci. Rodiče manželky i moji byli kolotočáři, naši dva synové v tradici už také pokračují. To musíte mít, jak se říká, v krvi. Myslím, že normální lidé by to asi nedělali. Celý život kočovat, každý týden být někde jinde, to není pro každého,“ myslí si Václav Navrátil.

Přestože svůj „rajón“ má na Táborsku a Písecku, pouť ve Žďáře nad Sázavou si nemohl ani letos nechat ujít. Do města jezdí už řadu let, a to i přesto, že je svatojánské veselí známo svým chladným počasím. „Je to vyhlášená pouť, po matějské druhá největší v republice. A to nejen atrakcemi, ale i co se týká různých stánků a občerstvení. Lidé se přiobléknou a přijdou se bavit, už jsou na zimu zvyklí. Když se řekne u nás v Českých Budějovicích žďárská pouť, lidé hned vědí,“ konstatuje Václav Navrátil. Navíc spolupráci s městem si nemůže vynachválit.

Jeho doménou je autodrom, jeden z jeho synů provozuje labutě a nafukovací skluzavku pro děti. Atrakce, když jsou v provozu, kontrolují každý den. Před zahájením pouťové sezony ji pak podle jeho slov přijedou prohlédnout rovněž odborníci, například přes elektřinu. Každá atrakce má totiž stejně jako osobní automobil svůj technický průkaz. Kontrolou prochází také třeba maringotky a nákladní vozy.

Žďárská pouť je Navrátilovou první letošní štací po zimě, dvě plánované akce musel odřeknout kvůli počasí. Po republice s autodromem, který dokáže se syny a třemi zaměstnanci postavit během dne, jezdí od dubna až do druhé poloviny října. „I přes zimu máme hodně práce. Většinou se vybere atrakce, která potřebuje úpravu nejvíce a opravuje se, případně natírá. Například u autodromu se kompletně rozeberou autíčka, vymění kolečka i ložiska,“ prozradil Navrátil. Jak zároveň dodal, atrakce se také snaží neustále vylepšovat, aby byli návštěvníci spokojeni, a aby je to na autodrom lákalo, protože v dnešní době je v kolotočích velká konkurence. „Volno máme zhruba jeden měsíc v roce, v prosinci. Nejde být stále ponořený v kolotočích, je potřeba se věnovat dětem a rodině,“ tvrdí Václav Navrátil.