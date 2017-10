Kolem Veselského rybníka přibylo dalších pět zastavení

Nové Veselí – Dalších pět zastavení přibylo k první části naučné Vodní stezky kolem Veselského rybníka. Původní šest set metrů dlouhá trasa s interaktivními naučnými panely a lavičkami byla slavnostně uvedena do provozu v létě 2015 za účasti prezidenta Miloše Zemana, který si při něm plánoval, že co zastavení a lavička, to jedna cigareta Oficiální zprovoznění druhé části stezky bylo spojeno s akcí pro veřejnost, při níž došlo například i na opékání párků.

„Touto druhou částí je už naučná stezka kolem Veselského rybníka v celkové délce dva kilometry kompletní. Na obě části nám finančně přispěl Kraj Vysočina. Druhá část stezky vyšla zhruba na 165 tisíc korun, z toho byla padesát tisíc krajská dotace, a u té první části stezky byla čísla podobná,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. ČTĚTE TAKÉ: Našli jste plné koše hub nebo ukázkové hřiby? Pochlubte se ostatním! Na opačné straně sedmaosmdesátihektarového rybníka, na takzvaném poloostrově poblíž biketrialové trati a Aleje Petra Vejvody, se pro milovníky přírody nachází ještě ptačí pozorovatelna. Asi tři metry vysoká volně přístupná dřevěná zastřešená vyhlídková věž stojí už od podzimu 2014, nechala ji vybudovat Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Slouží nejenom ochranářům, ale i ornitologům, ať již profesionálním či amatérským, a dalším milovníkům ptactva k pozorování několika desítek druhů opeřenců, kteří se u rybníka v průběhu roku vyskytují. Nejznámější z nich jsou vyobrazeni na panelech uvnitř pozorovatelny.





Autor: Lenka Mašová