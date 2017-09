Knihovnám ubývají čtenáři, návštěvníků je ale víc

Žďársko – Ačkoliv počet registrovaných čtenářů v knihovnách na Žďársku v posledních letech mírně klesá, návštěvnost těchto zařízení naopak roste. Lidé totiž do knihoven už nemíří jenom pro zásoby čtiva, ale mimo jiné i za kulturou a vzděláváním.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Funkce knihoven se postupem času změnila. V současné době hrají spíše roli komunitních center, míst setkávání lidí,“ vyjádřila se Ivana Vaňková, ředitelka Městské knihovny Velké Meziříčí. Tam v loňském roce evidovali 1531 registrovaných čtenářů, přičemž 386 z nich byly uživatelé do patnácti let. Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo přihlášeno 1 780 lidí, se tedy jedná o drobný úbytek. Samotná návštěvnost knihovny však roste.

„Každý si u nás může vybrat aktivity podle svého zaměření. Například lidé, kteří se zajímají o výtvarné umění, se přijdou podívat na vernisáž, na výstavu. Děti zase zaujme divadélko, senioři využívají naše vzdělávací kurzy, funguje nám tu i propracovaná spolupráce se školami a školkami. A neznamená to, že by museli být všichni, kdo se akcí účastní, zaregistrovaní jako čtenáři,“ vysvětlila Ivana Vaňková. V loňském roce si do tamní knihovny našlo cestu 61 658 lidí.

To je výrazně více než například v roce 2009, kdy toto zařízení navštívilo „jen“ 37 238 osob. Knihovně se daří držet i zájem mladší generace. „Ohromný zájem je třeba o společenské hry,“ podotkla ředitelka.

Necelé čtyři tisíce zaregistrovaných čtenářů mají nyní v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. „Drobný pokles zaznamenáváme, ale je to dané například i hodně tím, že některé rodiny už chodí pouze na jednu průkazku,“ vysvětlil ředitel knihovny Roman Kratochvíl. Zároveň dodal, že žďárská knihovna plní i regionální funkci a obhospodařuje kolem stovky poboček v menších obcích, kde jsou registrovaní další čtenáři.

Také do knihovny v okresním městě míří velké množství lidí za jiným cílem, než je vypůjčení knihy. Za rok je to kolem 18 tisíc návštěvníků, kteří se účastní besed, přednášek, jazykových i dalších kurzů, koncertů, divadelních představení a podobně.

„V knihovně sice zaregistrovaná nejsem, ale chodím tam poměrně často. Hlavně poslední dva roky mě tam zaujalo hodně akcí. Teď v poslední době se mi líbí projekt promítání zajímavých a ne úplně známých filmů v knihovně. Na říjnový film Švédská teorie lásky se určitě půjdu podívat,“ nechala se slyšet Romana Havelková ze Žďáru nad Sázavou. Registrovaní čtenáři žďárské knihovny mohou navíc využít možnosti zapůjčení zvukových dokumentů nebo čtečky e-knih.

Stabilní čtenářskou základnu mají v Novém Městě na Moravě. „Teď je začátek školního roku, takže dětí chodí registrovat více. Máme ale zkušenost, že se to během školního roku zase ustálí,“ popsala Milada Holešová z dětského oddělení novoměstské knihovny. Mezi knihy, které se mezi mladší generací těší stabilně největší popularitě, je podle ní Deník malého poseroutky. Velký zájem je i v tomto zařízení o společenské hry.

„Zvažujeme proto, že bychom ještě nějaké přikoupili,“ podotkla knihovnice Marie Šímová s tím, že hojně využívaná je rovněž čítárna nebo tvořivé dílny, které se tam odehrávají.