Knihovna nabízí registraci zdarma

Nové Veselí – Dalších pět zastavení přibylo k první části naučné Vodní stezky kolem Veselského rybníka. Původní šest set metrů dlouhá trasa s interaktivními naučnými panely a lavičkami byla slavnostně uvedena do provozu v létě 2015 za účasti prezidenta Miloše Zemana, který si při něm plánoval, že co zastavení a lavička, to jedna cigareta Oficiální zprovoznění druhé části stezky bylo spojeno s akcí pro veřejnost, při níž došlo například i na opékání párků.