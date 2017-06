Klienti Zdislavy dostali k narozeninám novou zahradu

Nové Město na Moravě – Denní stacionář Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě slaví letos pětadvacet let od svého založení. Jako dárek dostali jeho uživatelé i zaměstnanci novou zahradu s pocitovým chodníkem a obří šachovnicí.

„Začalo to tak, že nás oslovil novoměstský horolezec Radek Jaroš, který měl jet na Kavkaz, a nabídl nám, že by se daly jeho kilometry v rámci Nadace ČEZu přehodnotit na body, a ty by pak mohly pomoci s finanční podporou některého z našich projektů. Rozhodli jsme se pro zahradu a povedlo se to,“ vysvětlila prvotní impuls pro vznik novéo odpočinkového místa ředitelka denního stacionáře, který poskytuje ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného a kombinovaného postižení, Hana Janů.

Slavnostní otevření nové zahrady si nechal ujít málokdo. „Pro ty, kteří denní stacionář využívají, to bude velmi užitečné. Dříve byla u Zdislavy jen houpačka a lavičky. Novoměstský stacionář je skvělý, syn do něj velice rád chodí. A když jsou přes léto měsíc prázdniny, tak se pořád ptá, kdy už tam zase pojede,“ usmála se maminka jednoho z klientů Zdislavy Dagmar Šišková z Radešínské Svratky.

„Jsem nadšený z toho, že se na tak malé ploše dalo vybudovat takovéto zázemí. Věřím, že to klientům pomůže, že to pro ně bude určitá forma terapie i příjemné odreagování,“ doplnil její slova místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Někteří klienti si už předem vyzkoušeli chůzi po kamínkách, písku a dalších materiálech, které pocitový chodník nabízí. „Já už jsem po něm chodila, bylo to příjemné. Nejvíc se mi líbilo chození po kamínkách,“ prozradila devětadvacetiletá Anička Chrástová z Bobrové, která denní novoměstský stacionář navštěvuje třikrát týdně. „Já tam cvičím, maluju, šiju i vařím. Děláme všechno možné, učíme se i na počítači,“ vyjmenovala některé z činností Anička Chrástová.

Pocitový chodník si díky doprovodnému chodníčku mohou vyzkoušet také lidé na vozíčku. „Klienty tam přivezeme a položíme jim nohy na různé části chodníku. A těm, kteří sice chodí sami, ale nejsou si úplně jistí, protože mají třeba horší stabilitu, zase děláme doprovod,“ řekla sociální pracovnice Marie Hrnčířová.

Nová zahrada nabízí nejen pocitový chodník, ale také obří šachovnici. „Zatím tam můžeme hrát jen dámu, hrací kameny vyrobil jeden z našich zaměstnanců Jan Žilka. Doufáme, že se časem dočkáme i šachových figurek, máme na ně přislíbenou finanční podporu z nadačního fondu města. Máme i předběžnou dohodu se střední odbornou školou v Novém Městě na Moravě, že by nám její žáci figurky vyrobili,“ vysvětlila Hana Janů.

Plochy pro aktivní vyžití doplňuje i příjemné posezení. To bylo během slavnostního zahájení plně obsazeno. A aby bylo slavnostní otevření zahrady ještě o něco slavnostnější, připravili klienti Zdislavy pro příchozí malou výstavku obrázků, které sami namalovali.

„Všechny potřebné věci k malování jsme jim vynesli ven na zahradu. Nejprve si všechno prošli a vyzkoušeli, a pak už malovali zahradu tak, jak ji sami vidí. Snažili jsme se jim do toho vůbec nevstupovat, aby to bylo co nejvíce autentické. Velmi nás překvapilo, že například klientka, která jindy nemá s ničím trpělivost, strávila nad výkresem hodinu a půl. Bylo vidět, že si na něm dává velmi záležet,“ popsala tvůrčí činnost uživatelů sociální pracovnice denního stacionáře Michaela Janů.

Nová zahrada bude sloužit nejen klientům samotným, ale také jejich rodinným příslušníkům. „Lidé, kteří přijdou na návštěvu a jdou si vyzvednout svého člena rodiny, se mohou posadit na lavičku nebo si vyzkoušet pocitový chodník, aby si zkrátili čas čekání,“ dodala Hana Janů.