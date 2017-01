Klaun je hrozně hloupý a dětsky hravý. Proto je každému blízký, říká Jan Hrubec

Nové Město na Moravě – Když byl Jan Hrubec ještě malým Honzíkem, měl jeden velký, tajný sen. Sen, který dlouho nikomu neprozradil a co se mu nakonec splnil.

„Mí rodiče byli technici a já se už jako malý kluk zamiloval do divadla. Koukal jsem se na pohádky a už tehdy vnímal nejen příběh, hodnotil jsem i výkony herců. A chtěl jsem taky dělat divadlo, zkusit, jaké to je stát na jevišti. Jenže jsem to nikomu neřekl, bylo to mé tajné přání, nedosažitelný sen," přiznává dnešní loutkoherec a zdravotní klaun Jan Hrubec, žijící v Novém Městě na Moravě.

Rodiče byli technici. Co ale ostatní předci, měl někdo z nich umělecké sklony?

Dědeček z maminčiny strany byl umělecký kovář a hrál ochotnické divadlo. A dědeček z tatínkovy strany byl architekt, i tam by se o nějakých uměleckých sklonech dalo mluvit. A loutkové divadlo tak trochu technický obor je.

Vy jste jako malý nikdy nepřiznal rodičům, co vás láká?

Ne. To bylo mé nejtajnější přání a naprosto nedostupné. Až tak dobře, aby bylo jasné, že patřím na vysokou školu, jsem se neučil. Nastoupil jsem na učební obor s maturitou – automechanik diagnostik. Časem jsem ale pochopil, že to vlastně nechci. Že nechci dělat automechanika. Nevadila mi ta práce, ale neviděl jsem v tom pro sebe dlouhodobou perspektivu.

Tak jste se rozhodl proměnit svůj tajný sen ve skutečnost?

Řekl jsem si, že mám poslední šanci jít za svým snem. Do toho jsem potkal kamaráda, který se dostal do divadla Husa na provázku v Brně. A já jsem najednou viděl, že to jde. Že obyčejný kluk se taky může k divadlu dostat, že může stát na jevišti a hrát. Předtím mě vůbec nenapadlo, že by bylo něco takového možné. Poprosil jsem maminku, aby mi našla učitele herectví. A ona mi ho našla.

Takže jste se začal učit hrát?

Já pocházím z Roztok u Prahy a moje výuka probíhala v Praze. Nebyl to jeden učitel, ale skupina divadelníků v malinkém divadle v Řeznické ulici, kde jsme se scházeli a trénovali improvizované divadlo. Jednou za měsíc jsme hráli představení pro diváky. A tam jsem se učil. V podstatě to moje první vystoupení byl křest ohněm. Bylo mi sedmnáct, stál jsem poprvé v životě na jevišti před vyprodaným sálem, a ještě k tomu hrál improvizovaný příběh.

To jste okamžitě začal hrát?

Skoro. Na to své první představení si vlastně vůbec nepamatuji. Tělo začalo hrát samo, najednou to fungovalo. Díky těm zkušenostem v Řeznické jsem se také dokázal připravit na přijímací zkoušku na DAMU.

Jak ta probíhala?

Bylo to zvláštní. V prvním kole jsem se dostal mezi čtyřicet lidí, jež vybrali do druhého kola. To už bylo velmi podrobné. Osmičlenná komise nás proháněla různými situacemi a etudami, testovala naše dovednosti… Já jsem se v ty dny překonával, strašně se mi dařilo. Tehdy jsem byl sám překvapený, co ve mně je. Byl tam třeba kufřík plný předmětů a chtěli po nás, abychom udělali napětí. Tak jsem vzal skleničku a k ní položil kladívko. Nebo přede mě dali dvě ruličky od toaletního papíru, jedna z nich měla nasazený klaunský nos. A požádali mě, abych je dal tak, jako že spolu nemluví. Tak jsem je nějak přestavěl. Pak že se mají rády. Tak jsem je položil na sebe. A nakonec jsem z nich měl udělat Eskymáky. Tak jsem jednu ruličku vzal a položil na tu druhou, stojící. A oni se mě ptali, co to má být. Vysvětlil jsem jim, že jeden Eskymák zmrzl.

Trému jste neměl?

Pro mě to bylo v tu chvíli celé neuvěřitelné. Trému jsem měl, ale takovou, co člověku zostřuje smysly a dodává smělost. Já jsem se tam vlastně zprvu přišel jen podívat. Až třetí den mi došlo, že se mi dost daří a že by mě snad mohli vzít. Pak teprve začala fungovat ta tréma, která člověka sváže. Naštěstí zkoušky už končily. A vzali mě.

Dala vám škola hodně?

Připravila mne na divadelní praxi v profesionálních divadlech a ta mě zase připravila na to, co dělám teď. Od začátku jsem chtěl dělat s loutkami. Už dříve jsem se setkal s výtvarníkem a divadelníkem Petrem Niklem. On měl doma loutkové divadlo a v něm objektové loutky. Hodně pracoval s ohněm a s vodou, to mě úplně fascinovalo. Ovlivnil mě a já si vybral obor loutkoherectví.

Školu jste vystudoval, co bylo dál?

Dostal jsem nabídku z Ypsilonky a zůstal jsem v Praze. A taky jsem hrál v divadle Minor, spolu se mnou tam bylo i pár dalších spolužáků. Nakonec jsem z Ypsilonky odešel a zůstal pouze v Minoru.

Praha je pro mnohé konečnou stanicí. Vy jste ale zakotvil v Novém Městě na Moravě. Jak?

Přes Kladno a Liberec. (smích) V Minoru jsem byl čtyři sezony, pak jsem šel do Kladna do loutkového divadla Lampion. To byla také zajímavá zkušenost. A seznámil jsem se se svou budoucí manželkou Ditou, která pochází ze Žďáru nad Sázavou. Dita je nepřesaditelná rostlinka, zkoušeli jsme rok žít v Roztokách u Prahy, pak v Liberci, kde jsem dostal angažmá, ale nakonec jsme se museli přestěhovat na Vysočinu.

Ukončil jste angažmá v kamenném divadle a začal hrát se svým vlastním malým loutkovým divadlem. Jaké byly začátky na „volné noze"?

Byl to obrovský krok do neznáma. Herec v kamenném divadle je zodpovědný za roli, kterou mu svěřili, ale režii mu někdo přistrčí, text mu někdo napíše, kostým visí vyžehlený na ramínku, scénu připraví výtvarník a obsluhuje technik. Ale když to člověk musí všechno dělat sám, to je něco naprosto jiného. Je ale pravda, že u mě to nešlo tak prudce, já jsem si na to netroufl úplně sám. Spolupracuji s agenturou, která zastane takové to kdy, kde a za kolik a zajistí smluvní vztahy.

Jak začalo vlastní podnikání?

Vytvořil jsem po večerech scénu, udělal loutky, vymyslel a nazkoušel představení a natočil ho na video. To jsem pak poslal do agen- tury. A oni mi řekli, že se jim to sice líbilo, ale že je to krátké. Tak jsem představení ještě doplnil o loutkovou dílnu. Každé dítě dostalo malou princeznu, ty jsem vyrobil, a naučilo se po představení ovládat loutku. To už se agentuře líbilo, nikdo jiný nic podobného nedělal.

Doprovodný program děláte stále?

Jen výjimečně. Jako takový bonus. Teď už hraji delší představení a není potřeba přidávat další aktivity.

Kolik let už hrajete se svým Dřevěným divadlem?

Devět. Jezdím nejen po Žďársku, ale po celé republice i na Slovensko.

Dětský divák je zřejmě velmi pozorné publikum.

Mám rád oční kontakt s dětmi, ten je důležitý. Občas nastanou zajímavé situace. Jako třeba když hraji a při tom sleduji publikum. A hned v první řadě sedí chlapeček, který fascinovaně sleduje pohádku. A najednou, úplně mimoděk, si sundá z nohy bačkůrku, vyplázne jazyk a celou podrážku od patičky až ke špičce s gustem oblízne. Nebo někdo řekne něco, co mě úplně dostane.

Co například?

Třeba v situaci, kdy princ běží, vrazí do stromu a upadne, se z publika se ozve vážný hlas: „A máš to." Nebo u jedné inscenace jsem vycházel na scénu v námořnickém tričku, a než jsem stačil říct první slovo, ozvalo se: „Hele, pán je zebra". To mě občas dokáže úplně odzbrojit. Ale já se rád zasměji.

Je něco, co vás při představení naopak dokáže vytočit?

Nestrpím, aby se diváci mezi sebou bavili a rušili ostatní. Představení má mít nějakou úroveň. Diváci jsou půlka celého divadelního zážitku. Teď nemluvím o tom že by se mi bavily děti, nejčastěji se neumí chovat právě dospělý doprovod.

Vy ovšem nehrajete jen loutková představení pro děti, jste i zdravotním klaunem. Jak jste se k tomu dostal?

To začalo před jedenácti lety a nalákala mě kolegyně. Pro mě to byla zpočátku jen jedna forma divadla a navíc tak trochu zvláštní, protože v ní chybí příběh. Mě příběhy baví, ale klauni mají příběh jako něco druhotného, hlavní je ta postava. Zábava je to, co klaun dělá. Každý klaun má naprosto konkrétní charakter, díky němuž dělá věci určitým způsobem. Klaun je hrozně hloupý a dětsky hravý, proto je každému blízký. Urputně bojuje o to, aby nepřišel o svou důstojnost, a čím víc se snaží, tím je to horší. Klaun vlastně nevypráví příběh, ale prezentuje svoji hloupost. Nicméně pro nemocnice je to báječná divadelní forma a pro uzdravující se děti je obrovsky prospěšná.

Dělat klauna je ale něco naprosto odlišného, než je hraní loutkového divadla. Jak jste se na svoji novou roli připravoval?

My jsme se na to školili. Museli jsme se zbavit všeho, co jsme měli vžité. Klauna jsme museli hledat v sobě, a já jsem ho našel díky své přirozené vlastnosti – zbrklosti. Tu jsem „zvětšil", a můj klaun je tím pádem jak na pérkách.

Jak konkrétně návštěva zdravotního klauna probíhá?

Každému pacientovi dopřejeme jeho vlastní představení. Klauni chodívají na pokoj ve dvojici. Předem jsme byli poučeni, z čeho mají děti v určitém věku největší strach a jaké chování od nich asi tak můžeme očekávat. Třeba dítě okolo dvou let se nejvíce bojí odloučení od rodiče. Takže my si nejprve musíme získat jeho důvěru, a teprve potom ho můžeme pobavit a rozesmát. Často tak sejmeme velké břemeno i z maminky, protože se najednou její nemocné dítě, které se už nějakou dobu vůbec neusmálo, baví nebo i přímo chechtá. Úžasné jsou šestileté děti, pro ty znamenáme legraci hned, jakmile vlezeme do dveří. Jsou okamžitě kamarádi.

Stává se, že máte problém někoho rozesmát?

Občas ano. Ale většinou reagují odmítavě spíše dospělí. Každý má právo se jakkoliv zachovat. My chápeme, že v nemocnici je stres mnohem větší než jinde.

Co na vás říkají lékaři?

Jak kteří. Doktor je v nemocnici svrchovaným vládcem. On nemocným nařizuje, co smějí a co nesmějí. Ono to ani jinak nejde, jenže občas z jejich chování vymizí ta lidská jiskra. A klaun je jejich přesným protipólem. Lékaři nás většinou přijímají dobře. Pravda je, že náhled na zdravotní klauny se za těch jedenáct let, co to dělám, velice změnil. Máme status profesionálů, kteří svým působením zlepšují celkové klima v nemocnicích po celé naší zemi.

Co vám přináší práce klauna na rozdíl od práce herce?

Setkávání s nemocnými je velkým přínosem i pro mě. Díky němu si opakovaně uvědomuji, jak jsou mé vlastní problémy malicherné ve srovnání s tím, co se lidem děje a co vidím kolem sebe.

Jan Hrubec - pochází z Roztok u Prahy, nyní žije s manželkou a se synem v Novém Městě na Moravě. Absolvoval pražskou DAMU, působil ve Studiu Ypsilon, v divadle Minor, v kladenském Lampionu a v libereckém Naivním divadle. Hrál hlavní roli atentátníka Gavrila Principa v dokumentu BBC nebo hlavní roli v českém filmu Nelásky. Je herec, loutkoherec, působí jako zdravotní klaun doktor Traktor a obchází města a obce po celé republice se svým Dřevěným divadlem.