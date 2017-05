Kavárna s vyhlídkou přiblíží také nejvyšší český dálniční most

Velké Meziříčí – Sedět nad kávou a kochat se pohledem na město nebo na nejvyšší český dálniční most Vysočina by mohli v budoucnu lidé v nové kavárně s vyhlídkou na dálničním odpočívadle u Velkého Meziříčí.

Nad městem. Kavárna s vyhlídkou na dálničním odpočívadle by nabídla pohled na Velké Meziříčí a nejvyšší český dálniční most Vysočina.Foto: Vizualizace: archiv MÚ Velké Meziříčí

Investorem stavby bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), aktuálně se záměr nachází ve fázi zpracované technické studie. „Už před několika lety jsme chtěli zpřístupnit odpočívadlo tak, aby lidem umožnilo pěkný výhled jak na město, tak i na dálniční most. Tehdy jsme ale se svojí žádostí neuspěli, takže současný záměr ŘSD samozřejmě s nadšením podporujeme,“ informoval starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.

Ředitelství silnic a dálnic zatím ještě nemá vyčíslené případné náklady na stavbu či termín realizace. „Nyní si musíme nechat schválit záměr ministerstvem dopravy,“ upřesnil vedoucí odboru správy dálnic Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Hoření. V České republice se podle jeho slov připravují tři podobné projekty v rámci výstavby doprovodné infrastruktury spojené s dálničními tahy.

Kavárna má stát nedaleko betonového památníku výstavby šestasedmdesát metrů vysokého dálničního mostu Vysočina z roku 1979 na 144,6. kilometru dálnice D1, k němuž vede stezka od parkoviště u benzinové pumpy.

Ve Velkém Meziříčí uvažují rovněž o tom, že interiér kavárny s vyhlídkovou terasou by bylo možné současně využít k přiblížení historie nejstarší české dálnice. Vzhledem k tomu, že ve městě se nachází i muzejní expozice pozemních komunikací, bylo to by vhodné tematické doplnění. „S vedením našeho muzea už jsme mluvili o tom, že bychom některé exponáty z oddělení pozemních komunikací pro tyto účely poskytli,“ vyjádřil se Radovan Necid.

Prostřednictvím meziříčské muzejní expozice pozemních komunikací je možné získat informace týkající se vývoje pozemních komunikací od středověkých zemských stezek přes tereziánské císařské silnice až po současné dálnice a rychlostní silnice. K vidění je také několik desítek modelů mostů.

Pokud na výstavbu kavárny nad Velkým Meziříčím skutečně dojde, podle starosty by bylo v budoucnu dobré na nové vyhlídkové místo navázat i další infrastrukturu pro turisty i místní obyvatele. „Ideální by například bylo vybudovat tam cyklostezku z města, případně cestu pro pěší,“ doplnil starosta Radovan Necid.