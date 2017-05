Kadovští pětiletku splní, i kdyby to mělo trvat patnáct let.

Kadov – Den všech pracujících oslavili 1. května v Kadově na Žďársku. Průvod svátečně nazdobených traktorů projel celou vesnicí.

„Vloni jsme se sešli v prvomájovém průvodu poprvé. Pro Kadov to byla vlastně premiéra, protože se u nás nikdy dříve oslavy Svátku práce nekonaly. A pro velký úspěch to letos opakujeme," usmál se kadovský starosta Jiří Lausch.

Vzhledem k tomu, že se podobné oslavy v Kadově nikdy neuskutečnily, museli místní čerpat pro první akci inspiraci jinde. „Poohlédli jsme se po okolních obcích, kde něco podobného dělají. Nakonec jsme to pojali neformálně, bereme to jako recesistickou událost. Sejdeme se u bývalé školy, nazdobíme alegorické vozy, projedeme obcí a společně tak Svátek práce oslavíme," popsal starosta.

Na tak trochu netradiční „alegorické vozy" připevnili Kadovští jarně narašené větvičky a ozdobili je pestrobarevnými fábory. A chybět samozřejmě nemohla ani dobová hesla. „Já jsem oslavy Svátku práce nikdy nezažila, takže jsem se na hesla, která se provolávala a byla na transparentech, musela zeptat mamky. Ta mi některá z nich poradila," řekla obyvatelka Kadova a účastnice místního prvomájového průvodu, dvaadvacetiletá Eliška Aldorfová.

„Neslavíme ani tak Svátek práce, jde o to, že se společně sejdeme a něco se děje. Majitelé traktorů přivezou své stroje, nazdobíme je a jedeme," podpořil ji další účastník průvodu Petr Šír.

Mnohá z hesel, která zdobila kadovské „alegorické vozy" by za minulého režimu jen těžko obstála. „Já jsem například zvolil heslo úkoly této pětiletky splníme, i kdyby to mělo trvat patnáct let. Naše akce je recesistická, čímž ovšem vůbec nechceme shodit důstojnost tohoto svátku. Je to spíše vzpomínka na minulé časy, kdy to často svádělo k výsměchu," řekl Lausch.

Podívat se na účastníky průvodu přišli i místní pamětníci. „Já si oslavy prvního máje dobře pamatuji, chodívali jsme do průvodu do Nového Města na Moravě. Bývala v nich spousta alegorických vozů, každý podnik měl svůj vlastní. Vzpomínám si, že když jsem byl jednou na prvního máje v Bystřici, tak tam pomocníci Veřejné bezpečnosti kontrolovali docházku. A můj známý, který šel se mnou, jednomu z nich povídá: „Franto odškrtni si nás, už jsme tady.“ A mohli jsme zmizet,“ připomenul dobu nedávno minulou Bohuslav Potocký z Kadova. „Líbí se mi, že to v Kadově zavedli. Lidé se společně sejdou a pobaví se,“ dodal Bohuslav Potocký.

Spokojeností se netajili ani chalupáři, pro něž byl prvomájový průvod příjemným zpestřením volného dne. „Je to taková nostalgie. Já jsem kdysi taky musel do prvomájového průvodu chodit, ale pokaždé jsem se snažil co nejdříve ztratit. Moc hesel z té doby si nepamatuji, ale vzpomněl jsem si například na jedno – ani zrno nazmar,“ poznamenal kadovský chalupář Luboš Fiala.

Oslav Svátku práce se v Kadově účastní především mladší ročníky. „My starší jim připomínáme, o co vlastně šlo. Mladí lidé jsou v Kadově motorem podobných akcí, mají do nich chuť. A já jsem rád, že jdou do toho,“ pochválil mladé nadšence starosta.