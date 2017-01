K ledu přimrzlé labutě zachraňují hasiči

Vysočina - Netradiční výjezdy musí v mrazivých dnech řešit hasiči po celé Vysočině. Vyjíždějí totiž „zachraňovat" na rybnících přimrzlé labutě.

Labutě lze nejčastěji pozorovat v blízkosti rybníků či vodních toků. Krásní bílí ptáci se živí převážně rostlinnou potravou, ale nepohrdnou ani kouskem starého rohlíku. Foto: Karel Pech

„V tomto roce hasiči už vyjížděli k několika takovýmto případům. Zatím se ale nestalo, že by byly labutě opravdu přimrzlé a hasiči je museli z ledu vysekávat. Pokaždé stačilo jen labuť vyplašit a ona pak sama odletěla," pousmála se mluvčí Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.

Ptactvo na zamrzlých rybnících vzbuzuje občas lítost zejména v těch soucitnějších z nás, kteří se domnívají, že mráz ptákům ubližuje. Když pak vidí, že je například labuť stále na stejném místě, neváhají a volají o pomoc. Nejčastěji se obrací na ochranáře.

„Snažíme se jim vysvětlit, že je důležité, aby nejprve zjistili, jestli je labuť opravdu přimrzlá k ledu. Třeba tím, že kousek od ní hodí kus rohlíku, že ji nalákají na potravu. Nebo ji vyplaší, hodí sněhovou kouli nebo klacek do její blízkosti. Pokud ani to nepomůže, teprve pak mají zavolat hasiče. My jim nepomůžeme, nemáme na to techniku," uvedla mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jana Hejtmánková.

Když se přece jen stane, že labuť k ledu přimrzne, přijdou na řadu již zmínění hasiči. „Z ledu ji vysekají, a když je v pořádku, ponechají ji ve volné přírodě. V případě, že je pták nějakým způsobem poraněný, kontaktují některou ze záchranných stanic," objasnila postup Petra Musilová.

Lidé by se rozhodně neměli snažit zachraňovat labutě sami. „Kdyby se jí někdo pokusil z ledu prostě vytrhnout, mohl by jí ublížit. Přimrzlé je pouze peří, o které by tak pták přišel. A v mrazu by pak mohl zmrznout, protože bude mít holé břicho," vysvětlila Jana Hejtmánková.

„Labutě ovšem přimrzají k ledu pouze výjimečně. Jen takové, které jsou nějak zraněné nebo jsou zesláblé. Labutě jsou jinak zvyklé na zimu a mráz jim nevadí," dodala ochranářka Hejtmánková.