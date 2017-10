I na Vysočině nakoupíte bez obalu. Zboží lze objednat i přes internet

Vysočina – Obchod, kde zákazníci nakoupí potraviny bez obalu, je novým tuzemským trendem. Na Vysočině vznikl první bezplastový obchod už před několika lety, dnes bezobalové obchody rychle přibývají.

Internetový obchod s tehdy netradiční vizí založili manželé Hikešovi z Oslavice před šesti. „Vytvoření internetového obchodu Pytlici.cz byl spontánní nápad. Zaprvé rádi známe původ surovin. Zadruhé chováme velkou lásku k jídlu kvalitnímu a chutnému, které si sami poctivě připravujeme. A za třetí jsme milovníci přírody a zamořování planety plasty nám způsobuje environmentální žal, proto vědomě přikládáme své ruce k dílu a šíříme svou prací osvětu, jak to dělat bezplastově,“ říká Jan Hikeš.

Cenami internetový obchod z Oslavice konkuruje i kamenným, Pytlici.cz dokonce patří k těm levnějším na internetu. Navíc má práce Hikešových poctivý základ, každé zboží zvlášť váží a balí. „Dnes se již s bezplastovým a bezobalovým modelem prodeje doslova roztrhl pytel a za to jsme velmi rádi. Víme, že jsme posloužili jako inspirace,“ dodává pan Jan.

Manželé Romana a Tomáš Kružíkovi z Třebíče zašli v ekologii ještě o něco dál. Jejich cílem je odpad neprodukovat. „Malí kluci sní o tom, stát se popelářem. My sníme o životě, ve kterém popeláře nebudeme potřebovat. Chceme žít život bez smetí,“ uvádějí na svých webových stránkách.

Kamenný obchůdek Kružíkovic sypané potraviny je prvním bezobalovým obchodem v Třebíči, lidé ho najdou v ulici u Obůrky. Funguje sice teprve od března, ale už teď plánuje přesun do větších prostor.

„Do obchůdku vybíráme takové potraviny - a vlastně už i stáčenou drogerii - abychom si nakoupili i my sami a mohli se postavit za kvalitu. Máme mouku, kroupy, krupici, dary pole přímo od mlynáře. Kvalitou se zboží nedá srovnat s moukou z obchodů. Sušené ovoce vybíráme nesířené, sušené na sluníčku, nebo sušené mrazem, to aby neobsahovalo žádné látky, které by nám škodily,“ popisuje Romana Kružíková, spolumajitelka obchodu. Zdůrazňuje, že nejde o obchod se zdravou výživou. „Zdravá výživa by měla být pro nás spotřebitele, i pro výrobce a dodavatele samozřejmostí,“ upřesňuje.

A jak si nákup odnesete? Jednoduše. Nejlepší je donést si vlastní obal, například sklenice, látkové pytlíky nebo klidně i povlak od polštáře. Druhou variantou je zakoupení ručně ušitého plátěného nebo síťovaného pytlíku přímo v obchodě, ten mohou zákazníci používat opakovaně. V obchodě je k dispozici i malá „skleničková banka“. Člověk si jednoduše sklenici půjčí a při dalším nákupu ji zase vrátí. Poslední a nejzazší možností je zakoupení papírového pytlíku, který ovšem může zákazník také používat opakovaně, dokud se nezničí, nebo ho vrátit zpět do obchodu, kde pro něj najdou nějaké další využití.

Obchůdek nemá nouzi o stálé zákazníky. „Lidé se vrací a nakupují. Nosí si vlastní obaly. Těch, co přemýšlí nad tak jednoduchou činností, jako je práce s odpadem, přibývá. A to nás velice těší a vážíme si těchto lidí. A co je na tom ještě krásnější? Že takovýto nákup a cíl dospělí ukazují dětem. Do našeho obchůdku chodí nakupovat jeden chlapec, který doma dostane seznam a tašku s nádobami. Chodí rád, vždy dostane na cestu za odměnu sušenky, po kterých má boule za ušima,“ uzavírá paní Romana.

Do vlastních obalů, sklenice, krabičky, látkového pytlíku nebo tašky mohou nakupovat lidé také v Jihlavě. Obchod s názvem Černý bez otevřel teprve nedávno v ulici Matky Boží. Nakupování si zákazníci mohou zpříjemnit kávou, domácí limonádou nebo koláčem a prodejní sortiment majitelky obchodu postupně rozšiřují.



ADÉLA FRIČOVÁ