I když pršelo, některé řeky na Žďársku jsou na hranici sucha

Žďársko – I když letos oproti předchozím letům více prší, vody je stejně málo. Vodohospodáři v řekách zabezpečují minimální průtoky.

Sucho. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

„Povodňové průtoky ze začátku května, vydatné přívalové bouřky z poloviny května a přívalové deště na konci měsíce a začátku června sice zvýšily průtoky v tocích, ale po jejich odeznění jsou koryta řek opět téměř prázdná,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nižší stav vody je i v přehradách, protože je nutné zabezpečit povolené odběry a dodržet minimální průtoky pod vodními díly. Vody do přehrad díky poloprázdným říčním korytům přitéká málo. „Právě přítoky do vodních nádrží byly v posledních dnech na mnoha místech nižší, než průtoky pod nádržemi. Situaci nezlepšily ani srážky, které spadly z úterý na středu,“ potvrdil mluvčí.

Z přehrad tak rychle ubývá voda, například v Mostištích u Velkého Meziříčí hladina za poslední týden klesla o čtyřiadvacet centimetrů. „Srážky v posledních týdnech jenom pozastavily prohlubující se sucho v krajině, ale nedoplnily stavy podzemních vod, a tak se vodnosti toků vracejí k podprůměrnému stavu,“ poznamenal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Minimum vody teče ve Svratce pod přehradou ve Víru, v níž byla navíc snížena hladina z důvodu probíhající opravy hráze, takže byly zároveň zrušeny i vodácké akce pod přehradou. „Chtěli jsme do Víru na rafty na začátku prázdnin, ale akci zrušili. Ale kdo ví, jestli by nakonec vodu z přehrady upouštěli, i kdyby se hráz neopravovala, protože sucho je skoro všude. Plánujeme letos sjet Vltavu od Vyššího Brodu do Českého Krumlova, tam to zatím jde,“ vyjádřil se Pavel Novotný z Nového Města na Moravě.

Jenom minimální průtoky jsou nyní v řekách Fryšávka v Jimramově, Svratka v Borovnici, Balinka v Balinách a Oslava v Dolních Borech a v Nesměři. „Ačkoliv se na první pohled zdálo, že pršelo poměrně dost, je stále sucho,“ uvedl starosta Borů Josef Březka. V některých obcích v létě za velkého sucha vyhlašují zákaz zalévání či napouštění bazénů. „Sami jsme zatím nic takového nevyhlašovali, maximálně šlo o nějaká opatření v rámci celého kraje. Uvidíme, jak se bude počasí vyvíjet dál,“ doplnil Březka.