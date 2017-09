Hvězdu Martiny Sáblíkové zloděj s omluvou vrátil

Velká Bíteš – Šťastný konec má případ ukradené hvězdy Martiny Sáblíkové z chodníku slávy ve Velké Bíteši. Mosazná hvězda, která tamní Masarykovo náměstí zdobila již od roku 2008, zmizela v noci z pátku na sobotu. A to navzdory čilému ruchu v centru města, kde zrovna probíhaly tradiční bítešské hody, i přímo v restauraci U Raušů, před kterou se chodník slávy nachází.

Neznámý zloděj vypáčil hvězdu z kamenné dlaždice a odnesl si ji. Podle kamerových záznamů se ukázalo, že cennost zmizela mezi druhou hodinou ranní a půl třetí ráno. „Ve chvíli, kdy se případ začal medializovat a po pachateli se intenzivně pátralo, se dotyčná osoba zřejmě zalekla možného odhalení. Pachatel hvězdu, uloženou v igelitové tašce, pohodil u zídky ze zadní strany podniku. Tam ji našli zhruba dvanáctiletí chlapci, kteří nám ji s velkým nadšením z tak cenného nálezu donesli,“ popsal Jiří Rauš, majitel restaurace U Raušů.

V igelitové tašce byl ještě později nalezen omluvný dopis. „Ten člověk se v něm velmi omlouval. Hvězdu odcizil v opilosti a moc ho to nyní mrzí,“ podotkl Jiří Rauš. Totožnost onoho zloděje však policie stále nezná a prosí proto veřejnost o spolupráci s pátráním. „Na základě vyhodnocení kamerového záznamu policisté zjistili, že v místě, kde ke krádeži došlo, se pohybovaly dvě osoby, jejichž totožnost by v rámci prověřování potřebovali znát. Z náměstí odešly směrem k ulici Pod Hradbami. V okolí chodníku se dále nacházely další čtyři osoby, které mohly krádež hvězdy vidět, a svým svědectvím by tak mohly přispět k objasnění případu,“ uvedla žďárská policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Policisté žádají občany, kteří by dvě osoby na kamerovém záznamu kráčející v pozadí poznali, aby se obrátili na linku tísňového volání 158. Uvítají také informace od případných svědků, kteří se v době krádeže nacházeli v okolí místa činu a mohli zaznamenat samotného pachatele krádeže. Jeho čin strážci zákona nejprve zadokumentovali jako přestupek proti majetku, později byl překvalifikován na trestný čin.

Hvězda se co nevidět vrátí na své místo v chodníku slávy. „Naštěstí nebyla nijak výrazně poškozena,“ oddychl si Jiří Rauš. Ten byl připraven v případě, že se hvězdu již nepovede najít, instalovat na její místo totožnou náhradu.

Hvězdy, jichž je v bítešském chodníku slávy již čtyřiadvacet, tvoří místní rytec a grafik Stanislav Mihal. Dlaždice jsou vyrobeny z ušlechtilého kamene. Do něj je pak zasazena mosazná hvězda s vyrytým nápisem. Osobnostem toto ocenění uděluje Velkobítešská akademie slávy, a to vždy pouze jednu ročně. „Výjimečně lze udělit za rok ještě jednu mimořádnou hvězdu,“ doplnil Jiří Rauš.

Mezi držiteli je už řada slavných sportovců, zpěváků a dalších osobností, namátkou například Lukáš Krpálek, Karel Gott, Kateřina Neumannová, Waldemar Matuška, bratři Pospíšilové, Helena Vondráčková, kapela Elán, Lucie Bílá nebo hokejový trenér Ivan Hlinka. Právě jeho hvězdu se už v minulosti zloděj pokusil ukrást. To se mu však tehdy nepovedlo - zůstal po něm jen oštípaný kámen a odstraněné dlažební kostky okolo něj.