Hra skončila. Města stopla hazard

Žďársko - Herny s výherními automaty a videoloterijními terminály ve městech na Žďársku už nikdo nenajde.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

„Město je od června 2016 zcela bez výherních hracích přístrojů," potvrdila mluvčí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou Nikola Adlerová s tím, že příjmy z automatů za rok 2016 činily 2 390 tisíc korun.

Ještě na začátku roku 2016 fungovaly ve Žďáře tři herní přístroje povolené Ministerstvem financí. O dva roky dříve, v létě 2014, evidovala žďárská radnice na území města 228 výherních přístrojů, příjmy z nich činily přes šestnáct milionů korun.

Proti hazardu se Žďárští aktivně postavili. Podepisovali petici za referendum, jež o jeho osudu ve městě rozhodlo. Podle iniciátora Jana Šeda je nyní určitě dostupnost hazardu nižší, než byla, a Žďár už není Las Vegas Vysočiny.

„Místo zavřených heren jsou již nové kavárny a obchody. Takže to mělo smysl," poukázal Jan Šedo, jeden z iniciátorů petice proti výherním automatům. Dodal, že na téma potírání hazardu se v uskupení, ze kterého vzniklo sdružení Žijeme Žďárem, dostali na jaře 2013. „Nejdříve jsme to diskutovali s politiky, vyzývali opakovaně město, ať zakročí, a když to bylo neustále odkládáno, nezbylo nám nic jiného než se pokusit vyvolat referendum," zavzpomínal Šedo.

Vyhláška o úplném zákazu hazardu na území Žďáru je účinná od října 2014. Ne všichni však s městskou vyhláškou souhlasili a nadále s ní někteří nesouhlasí.

„Na našem názoru se za dobu platnosti vyhlášky nic nezměnilo a stále ji považujeme za chybnou. Naopak čas ukázal, že jsme při naší argumentaci měli pravdu. Z hlediska ekonomického se město připravilo o desítky milionů korun, které mohly být použity pro sport, ale i pro jiné potřebné oblasti," sdělil mluvčí SKLH Žďár nad Sázavou Martin Krásný.

Martin Krásný dále uvedl, že vzhledem k tomu, že došlo k zákazu jen jedné části loterijního průmyslu, se hazard přestěhoval do kurzového sázení a sázkové kanceláře si jen mnou ruce.

„Nemluvě o dalším velkém rozkvětu internetového hazardu, který je na rozdíl od toho kamenného prakticky nekontrolovatelný, je snadno dostupný i dětem a bez jakéhokoli finančního profitu pro město," pokračoval Krásný. Dodal, že mezi hlavní argumenty prosazovatelů zákazu byla také kriminalita a veřejný pořádek či nepořádek ve městě, údajně způsobované provozem heren. A z toho důvodu by očekával, že město sníží například náklady na městskou policii.

„Protože problém měl být zákazem vyřešen a kriminalita vymizet, ale opak je pravdou a náklady na městskou policii stále stoupají. Takže shrnuto, podle našeho názoru vyhláška nevyřešila vůbec nic, město se připravilo o nezanedbatelný objem finančních prostředků, několik lidí přišlo o práci a zisky se přesunuly od menších firem a provozovatelů restaurací, obvykle místních, k velkým loterijním společnostem a zahraničním provozovatelům internetových kasin," vyjádřil se mluvčí žďárského Sportovního klubu ledního hokeje Martin Krásný.

Ani ve Velkém Meziříčí hazardním hrám radnice nepřeje. „V této chvíli není ve Velkém Meziříčí žádný legální terminál," řekl místostarosta Josef Komínek (ČSSD). Velké Meziříčí je členem Sdružení měst a obcí proti hazardu.

Stop herním zařízením řekli rovněž v Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem i ve Velké Bíteši. „Podařilo se nám zrušit veškerá povolení videoloterijních terminálů a dalších hracích přístrojů ve městě," řekla Andrea Dašková, referentka velkobítešského finančního odboru městského úřadu.